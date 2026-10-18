Малага - Реал Сосьедад 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
18 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Малага
Малага
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|20
|зщ
|Фернандо Калеро
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|14
|пз
|Рафа Родригес
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|18
|пз
|Пабло Мартинес
|11
|нп
|Хоакин Муньос
|9
|нп
|Чупе
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|22
|зщ
|Эктор Форт
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|18
|пз
|Карлос Солер
|21
|пз
|Янхель Эррера
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Хуан Фунес
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|07.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|10.12.2017
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 2
|14.05.2017
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|16.01.2017
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|28.02.2016
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|03.10.2015
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 1
|04.04.2015
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|02.11.2014
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|18.02.2014
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|9
|11
|9
|Вильярреал
|9
|9
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Осасуна
|8
|8
|12
|Сельта
|8
|8
|13
|Хетафе
|8
|8
|14
|Атлетик Б
|6
|8
|15
|Эспаньол
|9
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
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