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Малага - Реал Сосьедад 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
18 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Малага
Реал Сосьедад

Стартовый состав
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Составы команд
Малага
Малага
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
31ИспаниязщРафита Гарридо
20ИспаниязщФернандо Калеро
15ИспаниязщАнхель Ресио
12ИспаниязщХосе Салинас
14ИспанияпзРафа Родригес
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
18ИспанияпзПабло Мартинес
11ИспаниянпХоакин Муньос
9Испаниянп Чупе
10ИспаниянпДавид Ларрубия
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщХон Мартин
17ИспаниязщСерхио Гомес
22ИспаниязщЭктор Форт
5ИспаниязщИгор Субельдия
7ИспанияпзАндер Барренечеа
18ИспанияпзКарлос Солер
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияХуан Фунес
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
07.01.2024Кубок Испании1/16 финалаМалага0 : 1Реал Сосьедад
22.04.2018Испания - Примера34-й турМалага2 : 0Реал Сосьедад
10.12.2017Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад0 : 2Малага
14.05.2017Испания - Примера37-й турРеал Сосьедад2 : 2Малага
16.01.2017Испания - Примера18-й турМалага0 : 2Реал Сосьедад
28.02.2016Испания - Примера26-й турРеал Сосьедад1 : 1Малага
03.10.2015Испания - Примера7-й турМалага3 : 1Реал Сосьедад
04.04.2015Испания - Примера29-й турМалага1 : 1Реал Сосьедад
02.11.2014Испания - Примера10-й турРеал Сосьедад0 : 1Малага
18.02.2014Испания - Примера24-й турМалага0 : 1Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Бетис919
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво911
9 Вильярреал99
10 Райо Вальекано78
11 Осасуна88
12 Сельта88
13 Хетафе88
14 Атлетик Б68
15 Эспаньол98
16 Расинг88
17 Леванте87
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Малага
0%
Ничья
0%
Реал Сосьедад
0%

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