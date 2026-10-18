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Ноттингем Форест - Арсенал 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
18 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ноттингем Форест
Арсенал

Стартовый состав
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Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Арсенал
Лондон
26БельгияврМатц Селс
2Кот-д&#039;ИвуарзщУсман Дьоманде
5Бразилиязщ Мурилло
23БразилиязщЖаир Кунья
21АвстрияпзКсавер Шлагер
24АнглияпзДжеймс Макэйти
14ШвейцарияпзДан Ндой
3УэльспзНеко Уильямс
27КолумбияпзДаниэль Муньос
7АнглияпзКаллум Хадсон-Одои
19АнглиянпЛиам Делап
1ИспанияврДавид Райя
15АнглиязщЭзри Конса
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
4АнглиязщБен Уайт
41АнглияпзДеклан Райс
8НорвегияпзМартин Эдегор
39БразилияпзБруно Гимарайнс
7АнглиянпБукайо Сака
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
29ГерманиянпКай Хаверц
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
17.01.2026Англия — Премьер-лига22-й турНоттингем Форест0 : 0Арсенал
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турАрсенал3 : 0Ноттингем Форест
26.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турНоттингем Форест0 : 0Арсенал
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 0Ноттингем Форест
30.01.2024Англия - Премьер-лига22-й турНоттингем Форест1 : 2Арсенал
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турАрсенал2 : 1Ноттингем Форест
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турНоттингем Форест1 : 0Арсенал
30.10.2022Англия - Премьер-лига14-й турАрсенал5 : 0Ноттингем Форест
09.01.2022Кубок Англии1/32 финалаНоттингем Форест1 : 0Арсенал
24.09.2019Англия - Кубок лиги3-й раундАрсенал5 : 0Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити721
2
Лига чемпионов
Арсенал615
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион613
4
Лига чемпионов
Челси713
5
Лига Европы
Ливерпуль712
6
Лига Европы
Брентфорд710
7
Лига конференций
Эвертон710
8 Лидс Юнайтед69
9 Халл Сити79
10 Ипсвич Таун79
11 Ньюкасл Юнайтед78
12 Астон Вилла78
13 Кристал Пэлас67
14 Манчестер Юнайтед66
15 Ковентри Сити66
16 Фулхэм75
17 Ноттингем Форест65
18
Зона вылета
Сандерленд64
19
Зона вылета
Борнмут63
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур63
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ноттингем Форест
0%
Ничья
0%
Арсенал
0%

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