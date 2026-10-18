Ноттингем Форест - Арсенал 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
18 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Арсенал
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|5
|зщ
|Мурилло
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|21
|пз
|Ксавер Шлагер
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|14
|пз
|Дан Ндой
|3
|пз
|Неко Уильямс
|27
|пз
|Даниэль Муньос
|7
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Лиам Делап
|1
|вр
|Давид Райя
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|4
|зщ
|Бен Уайт
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|7
|нп
|Букайо Сака
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|29
|нп
|Кай Хаверц
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Микель Артета
История личных встреч
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|7
|12
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|7
|10
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|7
|10
|8
|Лидс Юнайтед
|6
|9
|9
|Халл Сити
|7
|9
|10
|Ипсвич Таун
|7
|9
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|8
|12
|Астон Вилла
|7
|8
|13
|Кристал Пэлас
|6
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|6
|15
|Ковентри Сити
|6
|6
|16
|Фулхэм
|7
|5
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Сандерленд
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|6
|3
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков