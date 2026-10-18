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Милан - Аталанта 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
18 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Милан
Аталанта

Стартовый состав
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Составы команд
Милан
Милан
Аталанта
Бергамо
16ФранцияврМик Меньян
34ИспаниязщМарио Хила
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
80СШАпзЮнус Муса
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
12ФранцияпзАдриен Рабьо
14ХорватияпзЛука Модрич
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
11СШАнпКристиан Пулишич
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
29ИталияврМарко Карнезекки
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
31ДаниязщТомас Кристенсен
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
11АнглияпзДжонатан Роу
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
59ПольшанпНикола Залевски
9ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
10.05.2026Италия — Серия А36-й турМилан2 : 3Аталанта
28.10.2025Италия — Серия А9-й турАталанта1 : 1Милан
20.04.2025Италия — Серия А33-й турМилан0 : 1Аталанта
06.12.2024Италия — Серия А15-й турАталанта2 : 1Милан
25.02.2024Италия - Серия А26-й турМилан1 : 1Аталанта
10.01.2024Кубок Италии1/4 финалаМилан1 : 2Аталанта
09.12.2023Италия - Серия А15-й турАталанта3 : 2Милан
26.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турМилан2 : 0Аталанта
21.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турАталанта1 : 1Милан
15.05.2022Италия - Серия А37-й турМилан2 : 0Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М719
2
Лига чемпионов
Лацио616
3
Лига чемпионов
Рома614
4
Лига чемпионов
Фрозиноне713
5
Лига Европы
Кальяри613
6
Лига конференций
Милан612
7 Ювентус611
8 Комо611
9 Наполи710
10 Аталанта69
11 Сассуоло78
12 Торино67
13 Лечче66
14 Болонья75
15 Парма64
16 Удинезе64
17 Дженоа64
18
Зона вылета
Монца64
19
Зона вылета
Фиорентина64
20
Зона вылета
Венеция73
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Милан
100%
Ничья
0%
Аталанта
0%

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