Милан - Аталанта 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
18 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Милан
Милан
Аталанта
Бергамо
|16
|вр
|Мик Меньян
|34
|зщ
|Марио Хила
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|80
|пз
|Юнус Муса
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|14
|пз
|Лука Модрич
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|пз
|Джонатан Роу
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|59
|нп
|Никола Залевски
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|10.05.2026
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|20.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|10.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|6
|14
| 4
Лига чемпионов
|Фрозиноне
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|6
|13
| 6
Лига конференций
|Милан
|6
|12
|7
|Ювентус
|6
|11
|8
|Комо
|6
|11
|9
|Наполи
|7
|10
|10
|Аталанта
|6
|9
|11
|Сассуоло
|7
|8
|12
|Торино
|6
|7
|13
|Лечче
|6
|6
|14
|Болонья
|7
|5
|15
|Парма
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|4
|17
|Дженоа
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Монца
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|3
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