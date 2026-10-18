Астана - Каспий 18 Октября прямая трансляция
18 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Астана
Астана
Каспий
Актау
История личных встреч
|03.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 3
|22.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|29.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|19.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|01.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|15.03.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|28
|67
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|27
|60
| 3
Лига конференций
|Астана
|27
|51
|4
|Окжетпес
|28
|48
|5
|Актобе
|28
|45
|6
|Елимай
|27
|41
|7
|Тобол
|28
|40
|8
|Улытау
|27
|35
|9
|Каспий
|27
|32
|10
|Женис
|28
|32
|11
|Кызыл-Жар
|28
|28
|12
|Атырау
|27
|26
|13
|Иртыш П
|27
|26
|14
|Жетысу
|28
|25
| 15
Зона вылета
|Кайсар
|28
|24
| 16
Зона вылета
|Алтай
|27
|23
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