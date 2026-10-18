Сельта - Алавес 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
18 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Сельта
Виго
Алавес
Витория
|13
|вр
|Йонуц Раду
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|22
|зщ
|Хави Галан
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|17
|пз
|Хави Руэда
|6
|пз
|Илаш Мориба
|14
|пз
|Алейс Фебас
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|2
|зщ
|Николас Валентини
|17
|зщ
|Хонни Отто
|16
|зщ
|Вилле Коски
|4
|пз
|Денис Суарес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|21
|нп
|Абде Реббаш
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|22.03.2026
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 4
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|4 : 0
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 2
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Севилья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|8
|13
|7
|Алавес
|8
|11
|8
|Депортиво
|9
|11
|9
|Вильярреал
|9
|9
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Осасуна
|8
|8
|12
|Сельта
|8
|8
|13
|Хетафе
|8
|8
|14
|Атлетик Б
|6
|8
|15
|Эспаньол
|9
|8
|16
|Расинг
|8
|8
|17
|Леванте
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Эльче
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Малага
|8
|4
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