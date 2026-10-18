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Сельта - Алавес 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
18 Октября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 9-й тур
Сельта
Алавес

Стартовый состав
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Составы команд
Сельта
Виго
Алавес
Витория
13РумынияврЙонуц Раду
15ИспаниязщАльваро Нуньес
18ИспаниязщЙоэль Лаго
22ИспаниязщХави Галан
21УругвайзщСебастьян Касерес
17ИспанияпзХави Руэда
6ГвинеяпзИлаш Мориба
14ИспанияпзАлейс Фебас
16ИспанияпзУго Гонсалес
9ИспаниянпФерран Жутгла
19ШвециянпУиллот Сведберг
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Теналья
2АргентиназщНиколас Валентини
17ИспаниязщХонни Отто
16ФинляндиязщВилле Коски
4ИспанияпзДенис Суарес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
19ИспанияпзПабло Ибаньес
21АлжирнпАбде Реббаш
11ИспаниянпТони Мартинес
15АргентинанпЛукас Бойе
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
22.03.2026Испания — Примера29-й турСельта3 : 4Алавес
22.11.2025Испания — Примера13-й турАлавес0 : 1Сельта
27.01.2025Испания — Примера21-й турАлавес1 : 1Сельта
16.08.2024Испания — Примера1-й турСельта2 : 1Алавес
27.04.2024Испания - Примера33-й турАлавес3 : 0Сельта
28.09.2023Испания - Примера7-й турСельта1 : 1Алавес
07.05.2022Испания - Примера35-й турСельта4 : 0Алавес
27.11.2021Испания - Примера15-й турАлавес1 : 2Сельта
04.04.2021Испания - Примера29-й турАлавес1 : 3Сельта
20.12.2020Испания - Примера14-й турСельта2 : 0Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Бетис919
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид818
5
Лига Европы
Севилья814
6
Лига конференций
Реал Сосьедад813
7 Алавес811
8 Депортиво911
9 Вильярреал99
10 Райо Вальекано78
11 Осасуна88
12 Сельта88
13 Хетафе88
14 Атлетик Б68
15 Эспаньол98
16 Расинг88
17 Леванте87
18
Зона вылета
Эльче97
19
Зона вылета
Валенсия85
20
Зона вылета
Малага84
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Сельта
0%
Ничья
0%
Алавес
100%

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