МЛ Витебск - Неман 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 25-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд МЛ Витебск Витебск Неман Гродно История личных встреч 30.05.2026 Беларусь — Высшая лига 10-й тур 1 : 2 20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 1 03.05.2025 Беларусь — Высшая лига 7-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов МЛ Витебск 23 50 2 Лига конференций Ислочь 24 49 3 Лига конференций Динамо Мн 23 49 4 Динамо-Брест 25 44 5 Неман 24 43 6 Витебск 25 40 7 Гомель 25 40 8 Минск 25 34 9 Торпедо-БелАЗ 24 30 10 Славия-Мозырь 24 25 11 Барановичи 25 25 12 Арсенал Дз 24 23 13 БАТЭ 24 21 14 Стыковая зона Белшина 23 21 15 Зона вылета Нафтан 24 17 16 Зона вылета Днепр М 24 16