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МЛ Витебск - Неман 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
МЛ Витебск
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Неман
Гродно
История личных встреч
30.05.2026 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Неман1 : 2МЛ Витебск
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Неман3 : 1МЛ Витебск
03.05.2025 Беларусь — Высшая лига 7-й тур МЛ Витебск1 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2350
2
Лига конференций
Ислочь2449
3
Лига конференций
Динамо Мн2349
4 Динамо-Брест2544
5 Неман2443
6 Витебск2540
7 Гомель2540
8 Минск2534
9 Торпедо-БелАЗ2430
10 Славия-Мозырь2425
11 Барановичи2525
12 Арсенал Дз2423
13 БАТЭ2421
14
Стыковая зона
Белшина2321
15
Зона вылета
Нафтан2417
16
Зона вылета
Днепр М2416
Кто победит?
0 голосов болельщиков
МЛ Витебск
0%
Ничья
0%
Неман
0%

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