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Карпаты - Эпицентр 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
18 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Карпаты
Эпицентр

Стартовый состав
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Составы команд
Карпаты
Львов
Эпицентр
Дунаевцы
Главные тренеры
Испания Франсиско Фернандес
История личных встреч
19.04.2026 Украина — Премьер-лига 24-й тур Эпицентр0 : 0Карпаты
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Карпаты1 : 3Эпицентр
30.08.2020 Кубок Украины 1-й предварительный раунд Эпицентр4 : 0Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр924
2
Лига конференций
Полесье819
3
Лига конференций
Динамо К716
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 Заря914
7 ЛНЗ Черкассы811
8 Верес99
9 Колос88
10 Буковина98
11 Эпицентр88
12 Левый Берег77
13
Стыковая зона
Оболонь-Бровар87
14
Стыковая зона
Черноморец85
15
Зона вылета
Кудровка95
16
Зона вылета
Кривбасс65
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Карпаты
100%
Ничья
0%
Эпицентр
0%

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