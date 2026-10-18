23:34 ()
Расписание матчей
Суббота 17 октября
Воскресенье 18 октября
Свернуть список

Велес - Шинник 18 Октября прямая трансляция

18 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 14-й тур
Велес
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Велес
Москва
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
29.04.2023 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Велес1 : 1Шинник
09.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Шинник2 : 0Велес
29.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Велес4 : 2Шинник
22.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Шинник1 : 2Велес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1334
2
Повышение
Сочи1429
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М1427
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1427
5 Велес1426
6 Урал1325
7 Уфа1421
8 Шинник1319
9 Ротор1418
10 Арсенал Т1416
11 Челябинск1315
12 Волга Ул1415
13 Енисей1414
14 КАМАЗ1413
15 Ленинградец1413
16
Зона вылета
Нефтехимик1412
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск137
18
Зона вылета
Текстильщик137
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Велес
0%
Ничья
0%
Шинник
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close