Гронинген - Аякс 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579 18 Октября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 9-й тур Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Гронинген Гронинген Аякс Амстердам 1 вр Этьен Вассен 14 зщ Йорг Схрёдерс 3 зщ Теймен Блокзейл 5 зщ Марко Ренте 33 зщ Ханс Хатебур 8 пз Tika de Jonge 24 пз Пелле Клемент 17 нп David van der Werff 26 нп Том ван Берген 11 нп Якоб Ондрейка 9 нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон 1 вр Марк-Андре тер Штеген 2 зщ Лукас Роза 6 зщ Тило Керер 15 зщ Юри Бас 5 зщ Оуэн Вейндал 18 пз Дави Классен 4 пз Софьян Амрабат 8 пз Юлиан Брандт 10 пз Оскар Глух 11 нп Виктор Цыганков 99 нп Толуваласе Арокодаре Главные тренеры Дик Люккин Мичел Санчес История личных встреч 21.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 2 : 0 07.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 3 : 1 02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур 2 : 0 14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 2 : 2 06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур 3 : 1 16.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 3 14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 6 : 1 02.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 1 : 3 25.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур 3 : 0 07.03.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 8 20 2 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 9 19 3 Лига Европы АЗ Алкмар 8 19 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 8 17 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 8 15 6 Плей-офф Лиги конференций Гронинген 8 14 7 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 8 14 8 Херенвен 9 12 9 Гоу Эхед Иглс 8 11 10 Эксельсиор 9 11 11 НЕК Неймеген 8 9 12 Камбюр 8 8 13 Утрехт 8 8 14 Спарта 8 6 15 Телстар 8 6 16 Стыковая зона АДО Ден Хааг 9 6 17 Зона вылета ПЕК Зволле 8 4 18 Зона вылета Виллем II 8 2