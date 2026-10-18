Гронинген - Аякс 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
18 Октября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Гронинген
Гронинген
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Этьен Вассен
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|5
|зщ
|Марко Ренте
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|8
|пз
|Tika de Jonge
|24
|пз
|Пелле Клемент
|17
|нп
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|11
|нп
|Якоб Ондрейка
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Лукас Роза
|6
|зщ
|Тило Керер
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|18
|пз
|Дави Классен
|4
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Оскар Глух
|11
|нп
|Виктор Цыганков
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Мичел Санчес
История личных встреч
|21.05.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|2 : 0
|07.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|6 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 3
|25.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|19
| 3
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|19
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|17
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|14
|8
|Херенвен
|9
|12
|9
|Гоу Эхед Иглс
|8
|11
|10
|Эксельсиор
|9
|11
|11
|НЕК Неймеген
|8
|9
|12
|Камбюр
|8
|8
|13
|Утрехт
|8
|8
|14
|Спарта
|8
|6
|15
|Телстар
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|9
|6
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|8
|2
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