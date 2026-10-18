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Гронинген - Аякс 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
18 Октября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Гронинген
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Гронинген
Гронинген
Аякс
Амстердам
1 Суринам вр Этьен Вассен
14 Нидерланды зщ Йорг Схрёдерс
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
5 Германия зщ Марко Ренте
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
24 Нидерланды пз Пелле Клемент
17 Нидерланды нп David van der Werff
26 Нидерланды нп Том ван Берген
11 Швеция нп Якоб Ондрейка
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
2 Бразилия зщ Лукас Роза
6 Германия зщ Тило Керер
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
18 Нидерланды пз Дави Классен
4 Марокко пз Софьян Амрабат
8 Германия пз Юлиан Брандт
10 Израиль пз Оскар Глух
11 Украина нп Виктор Цыганков
99 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
21.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала Аякс2 : 0Гронинген
07.03.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген3 : 1Аякс
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Аякс2 : 0Гронинген
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген2 : 2Аякс
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс3 : 1Гронинген
16.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гронинген2 : 3Аякс
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Аякс6 : 1Гронинген
02.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 3Аякс
25.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс3 : 0Гронинген
07.03.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс3 : 1Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд820
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен919
3
Лига Европы
АЗ Алкмар819
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте817
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс815
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген814
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна814
8 Херенвен912
9 Гоу Эхед Иглс811
10 Эксельсиор911
11 НЕК Неймеген89
12 Камбюр88
13 Утрехт88
14 Спарта86
15 Телстар86
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг96
17
Зона вылета
ПЕК Зволле84
18
Зона вылета
Виллем II82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гронинген
0%
Ничья
0%
Аякс
0%

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