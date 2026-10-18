23:33 ()
Расписание матчей
Суббота 17 октября
Воскресенье 18 октября
Свернуть список

Спартак М - Рубин 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
18 Октября 2026 года в 18:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Спартак М
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Карседо
Испания Франк Артига
История личных встреч
19.08.2026 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Рубин1 : 1 5 : 3Спартак М
08.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М0 : 0Рубин
11.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М2 : 1Рубин
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин0 : 2Спартак М
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин2 : 1Спартак М
31.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М1 : 0Рубин
19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М3 : 1Рубин
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 4Спартак М
16.04.2022 Россия — Премьер-Лига 25-й тур Спартак М1 : 1Рубин
24.07.2021 Россия — Премьер-Лига 1-й тур Рубин1 : 0Спартак М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1022
2 ЦСКА1022
3 Краснодар1122
4 Зенит1021
5 Спартак М1020
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1012
8 Оренбург1012
9 Рубин1012
10 Крылья Советов1112
11 Ростов1011
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1011
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина105
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Спартак М
100%
Ничья
0%
Рубин
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close