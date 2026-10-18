Спартак М - Рубин 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 18 Октября 2026 года в 18:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 11-й тур

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Составы команд Спартак М Москва Рубин Казань Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Франк Артига История личных встреч 19.08.2026 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 1 : 1 5 : 3 08.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 0 11.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 2 : 1 23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 2 09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 2 : 1 31.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 0 19.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур 3 : 1 05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 4 16.04.2022 Россия — Премьер-Лига 25-й тур 1 : 1 24.07.2021 Россия — Премьер-Лига 1-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 10 22 2 ЦСКА 10 22 3 Краснодар 11 22 4 Зенит 10 21 5 Спартак М 10 20 6 Динамо Мх 11 13 7 Балтика 10 12 8 Оренбург 10 12 9 Рубин 10 12 10 Крылья Советов 11 12 11 Ростов 10 11 12 Локомотив М 11 11 13 Стыковая зона Ахмат 10 11 14 Стыковая зона Акрон 11 9 15 Зона вылета Факел 11 6 16 Зона вылета Родина 10 5