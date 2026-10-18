Спартак М - Рубин 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
18 Октября 2026 года в 18:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Франк Артига
История личных встреч
|19.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1 5 : 3
|08.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|11.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|16.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|24.07.2021
|Россия — Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|10
|22
|2
|ЦСКА
|10
|22
|3
|Краснодар
|11
|22
|4
|Зенит
|10
|21
|5
|Спартак М
|10
|20
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|10
|12
|8
|Оренбург
|10
|12
|9
|Рубин
|10
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Ростов
|10
|11
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|10
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|10
|5
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