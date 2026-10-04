«Ливерпуль» готов побороться с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» за Кайоде 

Дата публикации: 04-10-2026 15:52

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за правым защитником «Брентфорда» и сборной Италии Микаелем Кайоде. Наиболее серьёзный интерес к 22-летнему футболисту проявляет мерсисайдский клуб, который рассматривает его в качестве одного из главных вариантов для усиления правого фланга обороны. Об этом сообщает Caught Offside.

Несмотря на интерес со стороны сразу нескольких представителей Премьер-лиги, до конкретных переговоров дело пока не дошло. «Брентфорд» не получал официальных предложений по своему защитнику, а прямого контакта между клубами относительно возможного трансфера на данный момент нет.

При этом позиция лондонской команды выглядит достаточно жёсткой. «Брентфорд» не планирует расставаться с Кайоде в зимнее трансферное окно, а потенциальным покупателям придётся предложить внушительную сумму, чтобы изменить ситуацию. Ожидается, что клуб запросит за итальянца не менее € 60-65 млн.

Интерес к Кайоде объясняется его возрастом и перспективностью. В нынешнем сезоне защитник уже провёл семь матчей во всех турнирах и сумел отметиться одним забитым мячом. При этом «Брентфорд» связан с игроком долгосрочным соглашением — его контракт рассчитан до лета 2032 года.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Кайоде оценивается в € 40 млн. Однако продолжительный контракт и отсутствие желания продавать футболиста зимой позволяют «Брентфорду» рассчитывать на значительно более высокую сумму в случае поступления официального предложения.

Пока «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» находятся лишь на стадии изучения ситуации. Если один из клубов решится перейти от интереса к конкретному предложению, сумма трансфера может стать главным препятствием для сделки.

Источник: Caught Offside