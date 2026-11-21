ЦСКА - Ахмат 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 21-11-2026
ЦСКА
1 : 2
Ахмат
События матча ЦСКА Москва - Ахмат
-5'
Rolan Gusev
8'
Максим Сидоров
32'
Матеус Алвес
52'
⚽
Лечи Садулаев (0 - 1)Пенальти
54'
Исмаэл Силва
58'
Лечи Садулаев
61'
⇄
Иван Олейников / Матеус Алвес
63'
⚽
Георгий Мелкадзе (0 - 2)
64'
Мохамед Аззи
67'
⇄
Тамерлан Мусаев / Данил Круговой
67'
⇄
Энрике / Кирилл Глебов
69'
⚽
Энрике (1 - 2)
71'
⇄
Кирилл Щетинин / Максим Самородов
71'
⇄
Мохамед Конате / Георгий Мелкадзе
80'
⇄
Мануэль Келиану / Лечи Садулаев
86'
Калиду Сидибе
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
|39
|вр
|Максим Бориско
|4
|зщ
|Жоао Виктор
|21
|зщ
|Мохамед Аззи
|23
|зщ
|Джамалутдин Абдулкадыров
|79
|зщ
|Кирилл Данилов
|3
|пз
|Данил Круговой
67'
|7
|пз
|Матеус Алвес
61'
|10
|пз
|Иван Обляков
|31
|пз
|Матвей Кисляк
|17
|нп
|Кирилл Глебов
67'
|32
|нп
|Лусиано Гонду
|19
|нп
|Иван Олейников
61'
|11
|нп
|Тамерлан Мусаев
67'
|37
|нп
|Энрике Кармо
67'
|71
|вр
|Расул Мицаев
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|95
|зщ
|Арсен Адамов
|6
|пз
|Калиду Сидибе
|11
|пз
|Исмаэл Силва
|17
|пз
|Эгаш Касинтура
|7
|нп
|Лечи Садулаев
80'
|20
|нп
|Максим Самородов
71'
|77
|нп
|Георгий Мелкадзе
71'
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
71'
|13
|нп
|Мохамед Конате
71'
|42
|пз
|Мануэл Келиану
80'
Запасные
|49
|вр
|Владислав Тороп
|85
|вр
|Егор Бесаев
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|90
|зщ
|Матвей Лукин
|18
|пз
|Данила Козлов
|52
|пз
|Артём Бандикян
|20
|пз
|Матия Попович
|62
|нп
|Имран Фиров
|97
|нп
|Максим Воронов
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|87
|пз
|Ахмед Эльбердов
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
|76
|нп
|Эральд Максути
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
Главные тренеры
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
|Ролан Александрович Гусев
Голы
Лечи Садулаев
0:1
52'
Георгий Мелкадзе
Эгаш Касинтура
0:2
63'
Энрике Кармо
Иван Обляков
1:2
69'
Наказания
Максим Сидоров
8'
Матеус Алвес
32'
Исмаэл Силва
54'
Лечи Садулаев
58'
Мохамед Аззи
64'
Калиду Сидибе
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Ахмат, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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