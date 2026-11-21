ЦСКА - Ахмат 21 ноября обзор матча Дата публикации: 21-11-2026 ЦСКА 1 : 2 Ахмат События матча ЦСКА Москва - Ахмат -5' Rolan Gusev 8' Максим Сидоров 32' Матеус Алвес 52' ⚽ Лечи Садулаев (0 - 1) Пенальти 54' Исмаэл Силва 58' Лечи Садулаев 61' ⇄ Иван Олейников / Матеус Алвес 63' ⚽ Георгий Мелкадзе (0 - 2) 64' Мохамед Аззи 67' ⇄ Тамерлан Мусаев / Данил Круговой 67' ⇄ Энрике / Кирилл Глебов 69' ⚽ Энрике (1 - 2) 71' ⇄ Кирилл Щетинин / Максим Самородов 71' ⇄ Мохамед Конате / Георгий Мелкадзе 80' ⇄ Мануэль Келиану / Лечи Садулаев 86' Калиду Сидибе Составы команд ЦСКА Москва Ахмат Грозный 39 вр Максим Бориско 4 зщ Жоао Виктор 21 зщ Мохамед Аззи 23 зщ Джамалутдин Абдулкадыров 79 зщ Кирилл Данилов 3 пз Данил Круговой 67' 7 пз Матеус Алвес 61' 10 пз Иван Обляков 31 пз Матвей Кисляк 17 нп Кирилл Глебов 67' 32 нп Лусиано Гонду 19 нп Иван Олейников 61' 11 нп Тамерлан Мусаев 67' 37 нп Энрике Кармо 67' 71 вр Расул Мицаев 4 зщ Турпал-Али Ибишев 5 зщ Клисман Цаке 81 зщ Максим Сидоров 95 зщ Арсен Адамов 6 пз Калиду Сидибе 11 пз Исмаэл Силва 17 пз Эгаш Касинтура 7 нп Лечи Садулаев 80' 20 нп Максим Самородов 71' 77 нп Георгий Мелкадзе 71' 10 пз Кирилл Щетинин 71' 13 нп Мохамед Конате 71' 42 пз Мануэл Келиану 80' Запасные 49 вр Владислав Тороп 85 вр Егор Бесаев 2 зщ Матеус Рейс 90 зщ Матвей Лукин 18 пз Данила Козлов 52 пз Артём Бандикян 20 пз Матия Попович 62 нп Имран Фиров 97 нп Максим Воронов 1 вр Вадим Ульянов 88 вр Гиорги Шелия 8 зщ Мирослав Богосавац 70 пз Абакар Гаджиев 87 пз Ахмед Эльбердов 23 нп Галымжан Кенжебек 76 нп Эральд Максути 97 нп Алексей Касаджиков Главные тренеры Дмитрий Игоревич Игдисамов Ролан Александрович Гусев Голы Лечи Садулаев 0:1 52' Георгий Мелкадзе Эгаш Касинтура 0:2 63' Энрике Кармо Иван Обляков 1:2 69' Наказания Максим Сидоров 8' Матеус Алвес 32' Исмаэл Силва 54' Лечи Садулаев 58' Мохамед Аззи 64' Калиду Сидибе 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ЦСКА - Ахмат, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 15-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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