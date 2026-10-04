«Организационный хаос»: Молина высказался о разгроме Буркина-Фасо в матче с Аргентиной
Сборная Буркина-Фасо прибыла в Аргентину всего за несколько часов до начала товарищеского матча с местной национальной командой. Африканская сборная провела в самолёте около 12 часов, а затем практически сразу вышла на поле. Встреча завершилась разгромной победой Аргентины со счётом 7:0.
Об обстоятельствах приезда команды рассказал журналист Ромен Молина в социальной сети X. По его информации, в составе Буркина-Фасо на матч оказались сразу 13 дебютантов. При этом среди вызванных игроков были и футболисты, не имеющие профессионального статуса.
Молина подверг критике футбольные федерации обеих стран, посчитав организацию встречи крайне неудачной. По мнению журналиста, аргентинские болельщики рассчитывали увидеть на поле полноценную сборную Буркина-Фасо, а вместо этого получили молодёжный состав, которому пришлось отправиться на матч практически сразу после длительного перелёта.
Особое внимание Молина обратил на физическое состояние африканских футболистов. Команде пришлось провести 12 часов в самолёте, после чего практически без времени на восстановление сыграть против сборной Аргентины, являющейся вице-чемпионом мира.
Журналист считает, что произошедшее не должно остаться без последствий для ответственных лиц. По его мнению, ситуация требует санкций и отставок представителей обеих футбольных федераций.
«Мне жаль этих молодых игроков. Что они могут противопоставить вице-чемпионам мира в таких условиях?» — написал Молина.
Таким образом, разгромный счёт 7:0 оказался не единственной причиной обсуждения товарищеского матча. Основное внимание после финального свистка привлекли условия, в которых сборной Буркина-Фасо пришлось готовиться к встрече и непосредственно проводить игру.
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