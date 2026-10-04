«Барселона» не хочет продавать Берналя, но готова рассмотреть его уход 

Дата публикации: 04-10-2026 15:57

«Ливерпуль» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны» Марку Берналю. Оба клуба внимательно следят за ситуацией вокруг 19-летнего футболиста, а главные тренеры команд Андони Ираола и Диего Симеоне высоко оценивают его игровые качества. Об этом сообщил журналист Хуан Жезус на своей странице в социальной сети X.

Сейчас Берналь рассчитывает изменить отношение главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика к своей роли в команде. Молодой хавбек намерен убедить немецкого специалиста в том, что способен претендовать на место в основном составе, поскольку на данный момент не считается его первым выбором на своей позиции.

Ситуация может измениться, если футболист не будет доволен количеством игрового времени. В таком случае Берналь способен рассмотреть уже не временный уход, а полноценный трансфер в другой клуб. Интерес со стороны «Ливерпуля» и «Атлетико» может предоставить ему сразу несколько вариантов для продолжения карьеры.

При этом сама «Барселона» не заинтересована в расставании с воспитанником. Каталонский клуб не планирует выставлять Берналя на трансфер и готов рассмотреть его продажу только в том случае, если сам игрок попросит отпустить его.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах. За это время Берналь записал на свой счёт две результативные передачи.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2029 года, поэтому каталонцы сохраняют сильную позицию в потенциальных переговорах. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Берналя оценивается в € 30 млн.