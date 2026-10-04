Зидан назвал главное сходство сборной Франции и мадридского «Реала» 

Дата публикации: 04-10-2026 15:59

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, что считает общим между национальной командой и мадридским «Реалом», который он возглавлял на протяжении двух периодов. По словам специалиста, обе команды объединяют высокие требования и огромное внимание со стороны окружающих.

«Сборная Франции обладает такой же безумной страстью и высокими стандартами, что и «Реал». Это высший уровень. Когда я работал в «Реале», это никогда не прекращалось, но мне это нравилось», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Зидан руководил мадридским клубом в два периода — с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. За это время французский специалист добился значительных успехов и завоевал несколько главных трофеев.

Под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании. Именно период работы Зидана в Мадриде стал одним из самых успешных в истории клуба.

Минувшим летом 54-летний Зидан возглавил сборную Франции. Его соглашение с национальной командой рассчитано до лета 2030 года. Теперь перед специалистом стоит задача добиться успеха уже на международном уровне.

Сам Зидан отмечает, что привык к условиям, в которых от команды постоянно требуют максимального результата. По его словам, именно такая атмосфера сопровождала его работу в «Реале», и он воспринимал её не как дополнительную проблему, а как часть футбола на самом высоком уровне.

Источник: RMC Sport