«Реал» хочет продлить контракт с Беллингемом и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков

Дата публикации: 04-10-2026 16:01

Мадридский «Реал» продвинулся в переговорах с Джудом Беллингемом по поводу нового контракта. Руководство «Королевского клуба» рассчитывает завершить процесс продления соглашения с английским полузащитником до конца текущего года. Об этом сообщает TEAMtalk.

Мадридцы хотят увеличить срок действующего договора 23-летнего футболиста ещё на два года — до 2031-го. При этом в «Реале» готовы значительно улучшить финансовые условия для Беллингема.

По информации источника, зарплата хавбека может вырасти с € 20 млн до € 30 млн за сезон. В случае согласования нового соглашения англичанин окажется на одном уровне по доходам с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором.

В «Реале» высоко оценивают перспективы Беллингема и считают, что в будущем он способен претендовать на главную индивидуальную награду мирового футбола — «Золотой мяч». Именно поэтому мадридский клуб стремится сохранить полузащитника на длительный срок и закрепить его статус одного из ключевых игроков команды.

Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. За это время англичанин стал важной частью мадридской команды и продолжает регулярно влиять на результативность коллектива.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Беллингема оценивается в € 160 млн.

Если стороны окончательно договорятся по новому контракту, «Реал» сможет обеспечить участие одного из своих главных футболистов в проекте клуба как минимум до 2031 года.

Источник: TEAMtalk