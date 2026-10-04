«Реал» хочет продлить контракт с Беллингемом и сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков
Мадридский «Реал» продвинулся в переговорах с Джудом Беллингемом по поводу нового контракта. Руководство «Королевского клуба» рассчитывает завершить процесс продления соглашения с английским полузащитником до конца текущего года. Об этом сообщает TEAMtalk.
Мадридцы хотят увеличить срок действующего договора 23-летнего футболиста ещё на два года — до 2031-го. При этом в «Реале» готовы значительно улучшить финансовые условия для Беллингема.
По информации источника, зарплата хавбека может вырасти с € 20 млн до € 30 млн за сезон. В случае согласования нового соглашения англичанин окажется на одном уровне по доходам с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором.
В «Реале» высоко оценивают перспективы Беллингема и считают, что в будущем он способен претендовать на главную индивидуальную награду мирового футбола — «Золотой мяч». Именно поэтому мадридский клуб стремится сохранить полузащитника на длительный срок и закрепить его статус одного из ключевых игроков команды.
Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. За это время англичанин стал важной частью мадридской команды и продолжает регулярно влиять на результативность коллектива.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Беллингема оценивается в € 160 млн.
Если стороны окончательно договорятся по новому контракту, «Реал» сможет обеспечить участие одного из своих главных футболистов в проекте клуба как минимум до 2031 года.
Источник: TEAMtalk
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