Тебас отреагировал на угрозу дисквалификации из-за высказываний о «Реале»
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на обращение Высшего спортивного совета Испании (CSD) в Спортивный административный трибунал (TAD). Организация попросила оценить высказывания главы лиги, который сравнил коммуникационную стратегию мадридского «Реала» и его телеканала с методами нацистской Германии.
Тебас заявил, что подобные обращения стали повторяться, а сообщения о возможной дисквалификации появляются в СМИ при каждом новом разбирательстве. По его словам, он ожидал такого развития событий и считает, что для обращения достаточно любого повода.
При этом глава Ла Лиги выразил недовольство тем, что представители CSD, по его мнению, не реагируют на публичные заявления руководства «Реала» и клубного телеканала. Тебас указал на обвинения в коррупции в адрес судейского корпуса, а также на утверждения о том, что испанский чемпионат скомпрометирован, а некоторые титулы были несправедливо отобраны у мадридского клуба.
«НИ СЛОВА. ПОЧЕМУ?» — написал Тебас, задавшись вопросом, почему подобные заявления не получают аналогичной реакции со стороны спортивных властей. Он также подчеркнул, что обвинения в адрес арбитров и критика соревнования могут наносить ущерб клубам, судьям и болельщикам.
Глава Ла Лиги отдельно отметил, что в своей публикации разграничил пропагандистские приёмы и идеологию. По его словам, TAD должен рассматривать его высказывания в полном контексте, а не ограничиваться отдельными фрагментами. Тебас добавил, что при необходимости вопрос может дойти и до судебного разбирательства.
В завершение он напомнил о прежних попытках добиться его отстранения, упомянув ситуацию вокруг «дела Ольмо». Тебас заявил, что продолжит защищать испанский чемпионат от действий, которые считает попытками его дискредитировать.
«Защита соревнования подразумевает и ответ тем, кто постоянно пытается его дискредитировать. Это часть моих обязанностей, и я продолжу их выполнять. Что же касается руководства CSD — что ж, мы ещё поговорим об этом», — заключил президент Ла Лиги.
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