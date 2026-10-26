Кварацхелия пропустит церемонию «Золотого мяча» из‑за предстоящей операции

Дата публикации: 26-10-2026 20:04

Вечер вручения «Золотого мяча» пройдёт без Хвичи Кварацхелии. Грузинский футболист, выступающий за «Пари Сен-Жермен», не сможет присоединиться к участникам церемонии, которая состоится 26 октября в Лондоне. Как сообщает L’Équipe, планы нападающего изменились после серьёзного повреждения, полученного в еврокубковой встрече.

Разрыв связки поставил Кварацхелию перед необходимостью операции

Матч против «Барселоны» завершился для парижан победой со счётом 4:2, но радость от результата омрачила травма одного из атакующих игроков команды. У 25-летнего Кварацхелии обнаружили разрыв передней крестообразной связки правого колена. Теперь футболисту предстоит хирургическое вмешательство, после которого начнётся период восстановления.

Операцию собираются провести в Дохе в начале недели. Именно лечение стало главной причиной отказа от поездки в Великобританию. В сложившихся обстоятельствах участие в светском футбольном событии отходит на второй план: грузинскому нападающему необходимо сосредоточиться на восстановлении после повреждения.

Дембеле представит «ПСЖ» на торжественном вечере

Парижский клуб всё же будет представлен на церемонии. Усман Дембеле намерен прибыть в Лондон, несмотря на отсутствие своего одноклубника. Французский нападающий является действующим обладателем «Золотого мяча» и собирается провести этот вечер в окружении близких. По сведениям L’Équipe, вместе с ним на мероприятие отправятся около 15 человек.

Для Дембеле церемония станет возможностью лично присутствовать на событии, связанном с одной из самых престижных индивидуальных наград в футболе. В то же время ситуация с Кварацхелией напоминает, насколько неожиданно спортивные обстоятельства способны изменить планы даже известных игроков.

Капитан парижан не собирается ехать в Англию

Маркиньос также останется во Франции. Защитник и капитан «ПСЖ» получил повреждение бедра во время встречи с «Барселоной». По информации источника, бразилец не планирует посещать церемонию в Лондоне.

Вечер футболист, предположительно, проведёт на матче французского чемпионата. В этот день «ПСЖ» должен сыграть с «Лионом», и Маркиньос, как ожидается, посетит встречу в Париже. Таким образом, из-за повреждений сразу два представителя парижской команды не появятся на церемонии, тогда как Дембеле намерен воспользоваться возможностью лично приехать на вручение «Золотого мяча».