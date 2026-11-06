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Роналду завершил выступления за Португалию: реакция Бруну Фернандеша

Дата публикации: 06-11-2026 01:03

Роналду завершил выступления за Португалию 

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш посвятил слова благодарности Криштиану Роналду, объявившему о завершении международной карьеры. Футболист отреагировал на решение бывшего капитана национальной команды публикацией в социальных сетях, подчеркнув, какое значение нападающий имел для него с детства.

Фернандеш поделился прощальным видео Роналду и сопроводил его коротким, но эмоциональным обращением. «Спасибо за вдохновение. Для меня было честью разделить эти прекрасные моменты с моим кумиром из детства в составе нашей национальной команды», — написал полузащитник.

41-летний Роналду самостоятельно сообщил о своём решении 5 ноября. Его уход завершает 23-летнюю историю выступлений за сборную Португалии. Дебют нападающего состоялся 20 августа 2003 года: тогда 18-летний футболист вышел на поле в товарищеской встрече с Казахстаном, завершившейся победой португальцев со счётом 1:0.

За это время Роналду стал рекордсменом национальной команды по количеству проведённых матчей и забитых мячей. На его счету 234 игры, 146 голов и 45 результативных передач. Вместе с Португалией он выиграл чемпионат Европы 2016 года, а также дважды становился победителем Лиги наций — в 2019 и 2025 годах.

Завершение выступлений за национальную команду не означает окончания игровой карьеры Роналду. Нападающий продолжит выступать на клубном уровне за саудовский «Аль-Наср».

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