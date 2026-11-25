Дата публикации: 25-11-2026 00:46

Кевин Де Брёйне, главная звезда «Наполи» в этом сезоне, впервые подробно прокомментировал бурление вокруг своего имени. В интервью Corriere dello Sport 35-летний бельгиец высказался о своём будущем в Неаполе, скандале с прессой и разнице между клубом и сборной.

«Я играю хорошо»: оценка своего футбола

Де Брёйне не стал принижать свои заслуги, несмотря на критику, которая иногда звучит в итальянских СМИ.

«Считаю, что в этом году играю хорошо, и не так важно, на какой именно позиции», — заявил бельгиец.

Он подчеркнул, что его роль на поле стала гибкой: он действует по ситуации, выбирая зону, где может нанести максимальный урон. Единственное, что его расстраивает, — это место «Наполи» в таблице, хотя к его личной игре вопросов быть не может.

Слухи об уходе: «Могу сказать совсем немного»

Когда речь зашла о зимнем трансферном окне, Кевин был дипломатичен, но дал понять, что дыма без огня не бывает.

«Уйду ли я в январе? Могу сказать совсем немного», — отметил полузащитник.

Фраза «произошло много всего» говорит о том, что внутри клуба или вокруг него накопилось напряжение. Однако он тут же напомнил: «Я играю хорошо и помогаю команде добиваться результата», давая понять, что его профессиональный долг выполняется на 100%.

«Некрасивые реакции»: защита семьи

Самой эмоциональной частью интервью стала реакция на скандал с его женой. Ранее в СМИ вышли статьи, где цитировались слова супруги игрока, после чего на неё обрушился шквал критики.

«Если вы прочитаете ту статью, возможно, поймёте, что именно сказала моя жена. В её адрес последовали некрасивые реакции... Вы не знаете мою жизнь. Никто не должен высказываться на этот счёт», — с явным раздражением сказал Де Брёйне.

Эта ситуация, по его словам, стала для него неприятным сюрпризом и заставила задуматься о многом.

Клуб vs Сборная: где играть проще?

Многие эксперты отмечают, что в сборной Бельгии Кевин выглядит свежее. Он согласился с этим, но нашёл логичное объяснение.

«Почему я хорошо играю в сборной? Я к ней больше привык», — сказал он.

При этом он настаивает, что уровень его игры в «Наполи» не ниже: «Я вижу мало разницы между тем, что делаю в сборной Бельгии и в "Наполи"». По его мнению, в клубе просто выше конкуренция и другие тактические задачи, но его личная эффективность остаётся на топ-уровне.