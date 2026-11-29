«Только они контролируют игру»: Тьерри Анри назвал «Арсенал» главным фаворитом АПЛ
Легенда «Арсенала» Тьерри Анри, который знает о чемпионском давлении не понаслышке, расставил точки над «i» в гонке за титул АПЛ. В то время как эксперты каждую неделю меняют фаворитов, Анри уверен: на данный момент только одна команда выглядит как настоящий чемпион.
«Стабильность — признак класса»
В интервью FourFourTwo француз отметил, что «канониры» выделяются на фоне остальных своей зрелостью:
«Сейчас только одна команда производит впечатление коллектива, который способен контролировать ход матчей, — это "Арсенал". Мы постоянно обсуждаем новых претендентов. Сначала "Ливерпуль", потом "Сити" выдал семь побед, и все забыли про Лондон. Но "горожане" не выигрывают уже четыре матча, а "Арсенал" идёт ровно».
Анри признал, что у команды Микеля Артеты были сложные отрезки (вроде игры с «Брайтоном» или 25 минут провала с «Ньюкаслом»), но именно лондонцы показывают наибольшую дистанционную скорость и надёжность.
«Сити» и «Ливерпуль» — качели
Анри прошёлся и по главным преследователям:
1. «Манчестер Сити»: Семь побед подряд заставили всех забыть про «Арсенал». Но четыре матча без побед — и Пеп Гвардиола снова выглядит озадаченным. «Горожане» слишком зависимы от формы и часто теряют концентрацию.
2. «Ливерпуль»: Сейчас «красные» в числе основных претендентов, но их лихорадит так же, как и «Сити».
3. «Брайтон»: Анри удивлён, что об «чайках» говорят мало, хотя они тоже в гонке. Однако тягаться с грандами на длинной дистанции им пока тяжеловато.
Таблица не врёт
Цифры подтверждают слова Анри. На данный момент «Арсенал» не просто лидирует — они создали себе комфортный задел:
- «Арсенал»: 1-е место.
- Отрыв: 6 очков от идущего вторым «Брайтона».
В чемпионской гонке 6 очков — это почти пропасть, особенно на фоне того, что преследователи теряют очки через тур.
Итог
Когда чемпион мира и легенда клуба говорит, что «Арсенал» выглядит «наиболее надёжно», к этому стоит прислушаться. Артета построил команду, которая не разваливается от давления. Пока «Сити» ищет свою игру, а «Ливерпуль» страдает от травм, «канониры» просто делают свою работу. Главное для них — не повторить прошлогоднюю историю, когда они тоже лидировали, но в итоге дрогнули на финишной прямой.
Жозе Моуриньевские пресс-конференции — это отдельный вид искусства. После сенсационного домашнего поражения от «Алавеса» (1:2) Особенный не стал...
В 14-м туре Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» произошло то, от чего у Флорентино Переса, вероятно, дергается глаз. Мадридский «Реал» умудрился...
В 12-м туре французской Лиги 1 на «Парк де Пренс» случился вечер имени Матвея Сафонова и молодого таланта «ПСЖ». Парижане не стали устраивать...
В 13-м туре Серии А на «Джузеппе Меацца» состоялся мастер-класс по тому, как нужно играть в футбол. Миланский «Интер» не оставил камня на камне от...
Зимнее трансферное окно ещё не открылось, но саудовский «Аль-Наср» уже начал «ковровые бомбардировки» по европейским клубам. На этот раз в прицел...