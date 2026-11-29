Дата публикации: 29-11-2026 18:25

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри, который знает о чемпионском давлении не понаслышке, расставил точки над «i» в гонке за титул АПЛ. В то время как эксперты каждую неделю меняют фаворитов, Анри уверен: на данный момент только одна команда выглядит как настоящий чемпион.

«Стабильность — признак класса»

В интервью FourFourTwo француз отметил, что «канониры» выделяются на фоне остальных своей зрелостью:

«Сейчас только одна команда производит впечатление коллектива, который способен контролировать ход матчей, — это "Арсенал". Мы постоянно обсуждаем новых претендентов. Сначала "Ливерпуль", потом "Сити" выдал семь побед, и все забыли про Лондон. Но "горожане" не выигрывают уже четыре матча, а "Арсенал" идёт ровно».

Анри признал, что у команды Микеля Артеты были сложные отрезки (вроде игры с «Брайтоном» или 25 минут провала с «Ньюкаслом»), но именно лондонцы показывают наибольшую дистанционную скорость и надёжность.

«Сити» и «Ливерпуль» — качели

Анри прошёлся и по главным преследователям:

1. «Манчестер Сити»: Семь побед подряд заставили всех забыть про «Арсенал». Но четыре матча без побед — и Пеп Гвардиола снова выглядит озадаченным. «Горожане» слишком зависимы от формы и часто теряют концентрацию.

2. «Ливерпуль»: Сейчас «красные» в числе основных претендентов, но их лихорадит так же, как и «Сити».

3. «Брайтон»: Анри удивлён, что об «чайках» говорят мало, хотя они тоже в гонке. Однако тягаться с грандами на длинной дистанции им пока тяжеловато.

Таблица не врёт

Цифры подтверждают слова Анри. На данный момент «Арсенал» не просто лидирует — они создали себе комфортный задел:

- «Арсенал»: 1-е место.

- Отрыв: 6 очков от идущего вторым «Брайтона».

В чемпионской гонке 6 очков — это почти пропасть, особенно на фоне того, что преследователи теряют очки через тур.

Итог

Когда чемпион мира и легенда клуба говорит, что «Арсенал» выглядит «наиболее надёжно», к этому стоит прислушаться. Артета построил команду, которая не разваливается от давления. Пока «Сити» ищет свою игру, а «Ливерпуль» страдает от травм, «канониры» просто делают свою работу. Главное для них — не повторить прошлогоднюю историю, когда они тоже лидировали, но в итоге дрогнули на финишной прямой.