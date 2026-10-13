Леванте - Севилья (12.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В понедельник, 12 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Леванте и Севилья. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Адриан Кордеро Вега. Игра прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в городе Валенсия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Леванте (схема 4-4-2): Мэтью Райан, Джереми Тольян, Адриан де ла Фуэнте, Ифеаньи Ндукве, Мануэль Санчес, Виктор Гарсия, Ориоль Рей, Хон Андер Оласагасти, Рохер Бруге, Иван Ромеро, Янис Мусуаи.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Севилья на сегодняшнюю встречу: Одиссеас Влаходимос, Хуан Иглесиас, Андрес Кастрин, Кике Салас, Габриэль Суасо, Гиорги Кочорашвили, Люсьен Агуме, Мигель Сьерра, Юссуф Фофана, Феликс Коррейя, Робби Ур.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Luis Garcia (Севилья).

На 13-й минуте матча команда Севилья открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Робби Ур. Счет стал 0:1.

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Адриан де ла Фуэнте (Леванте).

На 48-й минуте предупреждение получил Феликс Коррейя (Севилья).

На 54-й минуте поединка команда Севилья сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Феликс Коррейя. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Леванте поле покинул Янис Мусуаи, а вместо него вышел Петар Ратков.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Гарсия на поле появился Тьяго Фернандес (Леванте).

На 57-й минуте поединка команда Леванте сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Иван Ромеро. Счет стал 1:2.

На 63-й минуте в карточку арбитра попал Андрес Кастрин (Севилья).

На 68-й минуте в составе Севилья поле покинул Мигель Сьерра, а вместо него вышел Альфон Гонсалес.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Робби Ур на поле появился Исаак Ромеро (Севилья).

На 68-й минуте в составе Леванте поле покинул Ориоль Рей, а вместо него вышел Даниэль Рекена.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Феликс Коррейя на поле появился Хулио Диас (Севилья).

На 76-й минуте предупреждение получил Даниэль Рекена (Леванте).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Альфон Гонсалес (Севилья).

На 88-й минуте в составе Севилья поле покинул Гиорги Кочорашвили, а вместо него вышел Йон Гуриди.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джереми Тольян на поле появился Начо Перес (Леванте).

На 90-й минуте в составе Леванте поле покинул Хон Андер Оласагасти, а вместо него вышел Пако Кортес.

На 90-й минуте предупреждение получил Исаак Ромеро (Севилья).

На 90-й минуте поединка команда Леванте сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Адриан де ла Фуэнте. Счет стал 2:2.

На 90-й минуте поединка команда Севилья сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Исаак Ромеро. Счет стал 2:3.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Хуан Иглесиас (Севилья).

На 90-й минуте Исаак Ромеро (Севилья) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 90-й минуте поединка команда Леванте сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ифеаньи Ндукве. Счет стал 3:3.

Итог встречи

На 98-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Леванте и Севилья завершился вничью со счетом 3:3.

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