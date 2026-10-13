Торино - Удинезе (12.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В понедельник, 12 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Торино и Удинезе. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Валерио Креззини. Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико Гранде Торино» в городе Турин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Торино (схема 3-4-2-1): Лукас Перри, Пьетро Комуццо, Сауль Коко, Рикардо Родригес, Рафик Бельгали, Роландо Мандрагора, Даниэл Браганса, Алессио Каччамани, Гаэтано Ористанио, Че Адамс, Джованни Симеоне.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Удинезе на сегодняшнюю встречу: Мадука Окойе, Джеймс Абанква, Умар Соле, Энцо Эбосс, Мергим Войвода, Йеспер Карлстрём, Ойер Саррага, Ассан Камара, Юрген Эккеленкамп, Георгий Чакветадзе, Унаи Гомес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 36-й минуте матча команда Торино открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Даниэл Браганса. Счет стал 1:0.

На 43-й минуте поединка команда Удинезе сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Юрген Эккеленкамп. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Торино поле покинул Рикардо Родригес, а вместо него вышел Ардиан Исмайли.

На 54-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гаэтано Ористанио на поле появился Никола Влашич (Торино).

На 54-й минуте в составе Торино поле покинул Даниэл Браганса, а вместо него вышел Эмирхан Ильхан.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Абанква на поле появился Николо Бертола (Удинезе).

На 64-й минуте в составе Торино поле покинул Че Адамс, а вместо него вышел Сандро Куленович.

На 67-й минуте поединка команда Торино сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Сандро Куленович. Счет стал 2:1.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ойер Саррага на поле появился Лазар Йованович (Удинезе).

На 72-й минуте в составе Удинезе поле покинул Унаи Гомес, а вместо него вышел Кинан Дэвис.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мергим Войвода на поле появился Давид Алаба (Удинезе).

На 77-й минуте в составе Торино поле покинул Эмирхан Ильхан, а вместо него вышел Гвидас Гинейтис.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ассан Камара на поле появился Хуан Арисала (Удинезе).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 89-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Николо Бертола (Удинезе).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Торино и Удинезе завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Торино.

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