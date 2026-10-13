Ковентри Сити - Ньюкасл (12.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27 Дата публикации: 13-10-2026

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ковентри Сити - Ньюкасл, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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