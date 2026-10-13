Ковентри Сити - Ньюкасл (12.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ковентри Сити - Ньюкасл, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Аталанта - Венеция (12.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27
12 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
12 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
Чемпионат Англии 2026/27 | 6-й тур | Match Of The Day | Обзор матчей воскресенья
11 октября 2026
Футбол - Чемпионат Англии...
11 октября 2026
Футбол - Чемпионат Англии...
После футбола с Георгием Черданцевым 11.10.2026
11 октября 2026
Футбол - Российская Премьер...
11 октября 2026
Футбол - Российская Премьер...
Расинг - Валенсия (11.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
11 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
11 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
Кальяри - Ювентус (11.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27
11 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...
11 октября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...