Аталанта - Венеция (12.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В понедельник, 12 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Аталанта и Венеция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Париде Тремолада. Игра прошла на стадионе «Нью-Бэланс Арена» в городе Бергамо.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Аталанта (схема 4-2-3-1): Марко Карнезекки, Рауль Белланова, Томас Кристенсен, Джорджо Скальвини, Давиде Дзаппакоста, Франк Кессье, Эдерсон, Элиф Элмас, Шарль Де Кетеларе, Джон Роу, Никола Крстович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Венеция на сегодняшнюю встречу: Филип Станкович, Редуан Халал, Жуан Жезус, Матиас Морено, Антуан Эно, Кике Перес, Симон Зом, Тома Башич, Тьерри Коррейя, Джон Йебоа, Акор Адамс.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 4-й минуте матча команда Аталанта открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Франк Кессье. Счет стал 1:0.

На 6-й минуте поединка команда Аталанта сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Никола Крстович. Счет стал 2:0.

На 8-й минуте в составе Венеция последовала вынужденная замена: Тьерри Коррейя уступил место Ричи Саградо.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 18-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Матиас Морено (Венеция).

На 30-й минуте поединка команда Аталанта сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Никола Крстович. Счет стал 3:0.

На 37-й минуте поединка команда Венеция сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Антуан Эно. Счет стал 3:1.

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Жуан Жезус (Венеция).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шарль Де Кетеларе на поле появился Лазар Самарджич (Аталанта).

На 67-й минуте в составе Аталанта поле покинул Джорджо Скальвини, а вместо него вышел Сеад Колашинац.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рауль Белланова на поле появился Лоренцо Бернаскони (Аталанта).

На 76-й минуте в составе Аталанта поле покинул Джон Роу, а вместо него вышел Никола Залевский.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франк Кессье на поле появился Джанлука Гаэтано (Аталанта).

На 83-й минуте в составе Венеция поле покинул Тома Башич, а вместо него вышел Тори Йоханн Хельгасон.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матиас Морено на поле появился Джоэл Шинтьен (Венеция).

На 83-й минуте в составе Венеция поле покинул Акор Адамс, а вместо него вышел Лион Лаубербах.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Симон Зом на поле появился Альбион Ррахмани (Венеция).

На 89-й минуте Элиф Элмас (Аталанта) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Аталанта и Венеция завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Аталанта.

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