Расинг - Валенсия (11.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Расинг и Валенсия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Луис Бестард Серверa. Игра прошла на стадионе «Эль-Сардинеро» в городе Сантандер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Расинг (схема 4-1-4-1): Хулен Агирресабала, Альваро Мантилья, Пабло Рамон, Жануэль Белосиан, Хорхе Салинас, Маттео Прати, Серхио Каналес, Иван Мартин, Андре Алмейда, Иньиго Висенте, Яссир Забири.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Валенсия на сегодняшнюю встречу: Столе Димитриевски, Пабло Маффео, Муктар Диакаби, Пепелу, Джастин Де Хаас, Хосе Луис Гайя, Дани Раба, Филип Угринич, Гидо Родригес, Хавьер Герра, Уго Дуро.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Валенсия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дани Раба. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Пабло Рамон (Расинг).

На 32-й минуте поединка команда Расинг сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Яссир Забири. Счет стал 1:1.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Гидо Родригес (Валенсия).

На 45-й минуте предупреждение получил Хорхе Салинас (Расинг).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Дани Раба (Валенсия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Валенсия поле покинул Муктар Диакаби, а вместо него вышел Арно Данджума.

На 47-й минуте поединка команда Расинг сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Иван Мартин. Счет стал 2:1.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филип Угринич на поле появился Давид Оторби (Валенсия).

На 58-й минуте в составе Валенсия поле покинул Дани Раба, а вместо него вышел Харви Эллиотт.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андре Алмейда на поле появился Андрес Мартин (Расинг).

На 61-й минуте в составе Расинг поле покинул Пабло Рамон, а вместо него вышел Аарон Мартин.

На 65-й минуте поединка команда Валенсия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Давид Оторби. Счет стал 2:2.

На 72-й минуте предупреждение получил Пабло Маффео (Валенсия).

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Серхио Каналес на поле появился Пабло Гарсия (Расинг).

На 85-й минуте в составе Валенсия поле покинул Хавьер Герра, а вместо него вышел Алиу Дьенг.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Маффео на поле появился Арнау Мартинес (Валенсия).

На 87-й минуте в составе Расинг поле покинул Маттео Прати, а вместо него вышел Магет Гей.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Яссир Забири на поле появился Асьер Вильялибре (Расинг).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Иван Мартин (Расинг).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Расинг и Валенсия завершился вничью со счетом 2:2.

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