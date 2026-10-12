Бенфика - Витория Гимарайнш (11.10.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бенфика и Витория Гимарайнш. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Луиш Годиньо. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луш» в городе Лиссабон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бенфика (схема 4-2-3-1): Сэмюэл Суареш, Александер Ба, Алессандро Чиркати, Томаш Араужо, Сэмюэл Даль, Леандру Баррейру, Жуан Пальинья, Рафа Силва, Джанлука Престианни, Андреас Шельдеруп, Вангелис Павлидис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Витория Гимарайнш на сегодняшнюю встречу: Оливер Зых, Тони Страта, Тони Боревкович, Тьяго Балейро, Жуан Мендеш, Лохан Дусе, Гонсалу Ногейра, Мигел Ногейра, Саму, Умар Камара, Арнел Якупович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Тони Страта (Витория Гимарайнш).

На 24-й минуте матча команда Бенфика открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Сэмюэл Даль. Счет стал 1:0.

На 33-й минуте в карточку арбитра попал Гонсалу Ногейра (Витория Гимарайнш).

На 50-й минуте предупреждение получил Тони Боревкович (Витория Гимарайнш).

На 52-й минуте в карточку арбитра попал Леандру Баррейру (Бенфика).

На 55-й минуте предупреждение получил Томаш Араужо (Бенфика).

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Саму (Витория Гимарайнш).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Бенфика поле покинул Леандру Баррейру, а вместо него вышел Фредрик Эурснес.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андреас Шельдеруп на поле появился Клаудио Эчеверри (Бенфика).

На 66-й минуте в составе Витория Гимарайнш поле покинул Лохан Дусе, а вместо него вышел Бени Мукенди.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мигел Ногейра на поле появился Телму Арканжу (Витория Гимарайнш).

На 72-й минуте предупреждение получил Тьяго Балейро (Витория Гимарайнш).

На 73-й минуте в составе Бенфика поле покинул Александер Ба, а вместо него вышел Георгий Судаков.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рафа Силва на поле появился Доди Лукебакио (Бенфика).

На 73-й минуте в составе Витория Гимарайнш поле покинул Гонсалу Ногейра, а вместо него вышел Матия Митрович.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арнел Якупович на поле появился Патрик Уотро (Витория Гимарайнш).

На 75-й минуте поединка команда Бенфика сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Георгий Судаков. Счет стал 2:0.

На 81-й минуте в составе Витория Гимарайнш поле покинул Тони Страта, а вместо него вышел Мигел Мага.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вангелис Павлидис на поле появился Джон Дуран (Бенфика).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бенфика и Витория Гимарайнш завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Бенфика.

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