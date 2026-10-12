Кальяри - Ювентус (11.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кальяри и Ювентус. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маттео Марченаро. Игра прошла на стадионе «Юнипол Домус» в городе Кальяри.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кальяри (схема 4-3-2-1): Элия Каприле, Зе Педру, Йерри Мина, Хуан Родригес, Адам Оберт, Мишель Адопо, Гарри Уинкс, Алессандро Романо, Янис Массолен, Даниэль Мальдини, Пол Менди.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ювентус на сегодняшнюю встречу: Гульельмо Викарио, Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Джон Лукуми, Зеки Челик, Пап Матар Сарр, Дуглас Луис, Франсишку Консейсан, Уэстон Маккенни, Николас Гонсалес, Рандаль Коло-Муани.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Уэстон Маккенни (Ювентус).

На 20-й минуте матча команда Кальяри открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Даниэль Мальдини. Счет стал 1:0.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Хуан Родригес (Кальяри).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Кальяри поле покинул Хуан Родригес, а вместо него вышел Алессандро Дейола.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уэстон Маккенни на поле появился Керим Алайбегович (Ювентус).

На 46-й минуте в составе Ювентус поле покинул Франсишку Консейсан, а вместо него вышел Эдон Жегрова.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Янис Массолен на поле появился Алиу Фадера (Кальяри).

На 60-й минуте в составе Ювентус поле покинул Николас Гонсалес, а вместо него вышел Ник Вольтемаде.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зеки Челик на поле появился Андреа Камбьязо (Ювентус).

На 69-й минуте в составе Кальяри поле покинул Даниэль Мальдини, а вместо него вышел Юкинари Сугавара.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пол Менди на поле появился М'Бала Нзола (Кальяри).

На 81-й минуте поединка команда Ювентус сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Рандаль Коло-Муани. Счет стал 1:1.

На 83-й минуте предупреждение получил Алессандро Дейола (Кальяри).

На 84-й минуте в составе Кальяри поле покинул Адам Оберт, а вместо него вышел Якопо Фаццини.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дуглас Луис на поле появился Тён Копмейнерс (Ювентус).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кальяри и Ювентус завершился вничью со счетом 1:1.

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