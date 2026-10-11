Ренн - Осер (11.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Стад Ренне и Осер. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Вилли Делажод. Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в городе Ренн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Стад Ренне (схема 4-3-3): Брис Самба, Брайан Рейнольдс, Чарли Крессвелл, Антони Руо, Махамаду Нагида, Адриен Томассон, Валантен Ронжье, Махди Камара, Муса Аль-Тамари, Эстебан Леполь, Исса Сумаре.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Осер на сегодняшнюю встречу: Мамаду Диоп, Артур Пьефор, Аксель Туанзебе, Клеман Акпа, Ламин Си, Науиру Ахамада, Кевин Дануа, Фредрик Оппегор, Ромен Февр, Данни Намасо, Кэмерон Арчер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 15-й минуте матча команда Стад Ренне открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эстебан Леполь. Счет стал 1:0.

На 25-й минуте поединка команда Осер сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кэмерон Арчер. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 50-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Антони Руо (Стад Ренне).

На 53-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Адриен Томассон. Счет стал 2:1.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Адриен Томассон (Стад Ренне).

На 59-й минуте предупреждение получил Эстебан Леполь (Стад Ренне).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 67-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Адриен Томассон, а вместо него вышел Джауи Сиссе.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Муса Аль-Тамари на поле появился Элиэзер Майенда (Стад Ренне).

На 76-й минуте в составе Осер поле покинул Клеман Акпа, а вместо него вышел Эликья Легро.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данни Намасо на поле появился Реми Лабо Ласкари (Осер).

На 77-й минуте в составе Осер поле покинул Науиру Ахамада, а вместо него вышел Пьер Эква.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эстебан Леполь на поле появился Булайе Диа (Стад Ренне).

На 77-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Исса Сумаре, а вместо него вышел Людовик Блас.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Пьефор на поле появился Аристид Зоссу (Осер).

На 85-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Махамаду Нагида, а вместо него вышел Пшемыслав Франковский.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ромен Февр на поле появился Юссеф Худа (Осер).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Джауи Сиссе (Стад Ренне).

На 90-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Булайе Диа. Счет стал 3:1.

На 90-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Булайе Диа. Счет стал 4:1.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Стад Ренне и Осер завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Стад Ренне.

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