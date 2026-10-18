Спартак Москва - Рубин (18.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Спартак Москва и Рубин Казань. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Антон Фролов. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в городе Москва и собрала 33 351 зрителя на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Спартак Москва (схема 4-1-4-1): Илья Помазун, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Виктор Парада, Наиль Умяров, Пабло Солари, Данил Пруцев, Эсекьель Барко, Жозе Маркос Маркиньос, Манфред Угальде.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Рубин Казань на сегодняшнюю встречу: Евгений Ставер, Андерсон Арройо, Никита Лобов, Игор Вуячич, Жахонгир Урозов, Илья Рожков, Велдин Ходжа, Эдди Сальседо, Угочукву Иву, Ульви Бабаев, Жак Сиве.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 4-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Жахонгир Урозов (Рубин Казань).

На 5-й минуте в карточку арбитра попал Манфред Угальде (ФК Спартак Москва).

На 18-й минуте матча команда ФК Спартак Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Пабло Солари. Счет стал 1:0.

На 36-й минуте предупреждение получил Виктор Парада (ФК Спартак Москва).

На 43-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Манфред Угальде. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Ульви Бабаев, а вместо него вышел Назми Грипши.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Парада на поле появился Игорь Дмитриев (ФК Спартак Москва).

На 63-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Жозе Маркос Маркиньос, а вместо него вышел Даниил Денисов.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Манфред Угальде на поле появился Мирлинд Даку (ФК Спартак Москва).

На 65-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Мирлинд Даку. Счет стал 3:0.

На 69-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Жахонгир Урозов, а вместо него вышел Егор Тесленко.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Велдин Ходжа на поле появился Игнасио Сааведра (Рубин Казань).

На 69-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Жак Сиве, а вместо него вышел Руслан Безруков.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Солари на поле появился Никита Масалыга (ФК Спартак Москва).

На 79-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Эдди Сальседо, а вместо него вышел Даниил Моторин.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эсекьель Барко на поле появился Иван Сорокин (ФК Спартак Москва).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Иван Сорокин (ФК Спартак Москва).

На 90-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Мирлинд Даку. Счет стал 4:0.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Спартак Москва и Рубин Казань завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды ФК Спартак Москва.

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