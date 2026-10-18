Париж - Ренн (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Париж и Стад Ренне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Бастьен Дешепи. Игра прошла на стадионе «Stade Jean Bouin» в городе Issy-les-Moulineaux.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Париж (схема 4-2-3-1): Кевин Трапп, Адама Камара, Самир Шерги, Диего Коппола, Амари Траоре, Максим Лопес, Пьер Лис-Мелу, Илан Кеббаль, Пабло Пагис, Лука Колеошо, Лассин Синайоко.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Стад Ренне на сегодняшнюю встречу: Брис Самба, Брайан Рейнольдс, Чарли Крессвелл, Антони Руо, Пшемыслав Франковский, Себастьян Шиманьски, Джауи Сиссе, Адриен Томассон, Людовик Блас, Эстебан Леполь, Исса Сумаре.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Амари Траоре (Париж).
На 14-й минуте матча команда Париж открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Максим Лопес. Счет стал 1:0.
На 23-й минуте в карточку арбитра попал Пшемыслав Франковский (Стад Ренне).
На 29-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эстебан Леполь. Счет стал 1:1.
На 32-й минуте предупреждение получил Джауи Сиссе (Стад Ренне).
На 36-й минуте в карточку арбитра попал Адриен Томассон (Стад Ренне).
На 36-й минуте предупреждение получил Антони Руо (Стад Ренне).
На 42-й минуте в карточку арбитра попал Самир Шерги (Париж).
На 45-й минуте поединка команда Париж сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Максим Лопес. Счет стал 2:1.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Адриен Томассон, а вместо него вышел Валантен Ронжье.
На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Людовик Блас на поле появился Муса Аль-Тамари (Стад Ренне).
На 46-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Пшемыслав Франковский, а вместо него вышел Махамаду Нагида.
На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джауи Сиссе на поле появился Махди Камара (Стад Ренне).
На 67-й минуте предупреждение получил Илан Кеббаль (Париж).
На 70-й минуте в составе Париж поле покинул Пабло Пагис, а вместо него вышел Руди Матондо.
На 74-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эстебан Леполь. Счет стал 2:2.
На 76-й минуте поединка команда Париж сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Лассин Синайоко. Счет стал 3:2.
На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амари Траоре на поле появился Отавио (Париж).
На 79-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Исса Сумаре, а вместо него вышел Булайе Диа.
На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илан Кеббаль на поле появился Мозес Саймон (Париж).
На 86-й минуте в составе Париж поле покинул Лука Колеошо, а вместо него вышел Мустафа Мбоу.
На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Самир Шерги на поле появился Эммануэль Мбемба (Париж).
На 88-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эстебан Леполь. Счет стал 3:3.
На 90-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Эстебан Леполь, а вместо него вышел .
На 90-й минуте поединка команда Париж сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Лассин Синайоко. Счет стал 4:3.
Итог встречи
На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Париж и Стад Ренне завершился с итоговым счетом 4:3 в пользу команды Париж.
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