Париж - Ренн (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Париж и Стад Ренне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Бастьен Дешепи. Игра прошла на стадионе «Stade Jean Bouin» в городе Issy-les-Moulineaux.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Париж (схема 4-2-3-1): Кевин Трапп, Адама Камара, Самир Шерги, Диего Коппола, Амари Траоре, Максим Лопес, Пьер Лис-Мелу, Илан Кеббаль, Пабло Пагис, Лука Колеошо, Лассин Синайоко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Стад Ренне на сегодняшнюю встречу: Брис Самба, Брайан Рейнольдс, Чарли Крессвелл, Антони Руо, Пшемыслав Франковский, Себастьян Шиманьски, Джауи Сиссе, Адриен Томассон, Людовик Блас, Эстебан Леполь, Исса Сумаре.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Амари Траоре (Париж).

На 14-й минуте матча команда Париж открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Максим Лопес. Счет стал 1:0.

На 23-й минуте в карточку арбитра попал Пшемыслав Франковский (Стад Ренне).

На 29-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эстебан Леполь. Счет стал 1:1.

На 32-й минуте предупреждение получил Джауи Сиссе (Стад Ренне).

На 36-й минуте в карточку арбитра попал Адриен Томассон (Стад Ренне).

На 36-й минуте предупреждение получил Антони Руо (Стад Ренне).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Самир Шерги (Париж).

На 45-й минуте поединка команда Париж сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Максим Лопес. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Адриен Томассон, а вместо него вышел Валантен Ронжье.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Людовик Блас на поле появился Муса Аль-Тамари (Стад Ренне).

На 46-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Пшемыслав Франковский, а вместо него вышел Махамаду Нагида.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джауи Сиссе на поле появился Махди Камара (Стад Ренне).

На 67-й минуте предупреждение получил Илан Кеббаль (Париж).

На 70-й минуте в составе Париж поле покинул Пабло Пагис, а вместо него вышел Руди Матондо.

На 74-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эстебан Леполь. Счет стал 2:2.

На 76-й минуте поединка команда Париж сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Лассин Синайоко. Счет стал 3:2.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амари Траоре на поле появился Отавио (Париж).

На 79-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Исса Сумаре, а вместо него вышел Булайе Диа.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илан Кеббаль на поле появился Мозес Саймон (Париж).

На 86-й минуте в составе Париж поле покинул Лука Колеошо, а вместо него вышел Мустафа Мбоу.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Самир Шерги на поле появился Эммануэль Мбемба (Париж).

На 88-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эстебан Леполь. Счет стал 3:3.

На 90-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Эстебан Леполь, а вместо него вышел .

На 90-й минуте поединка команда Париж сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Лассин Синайоко. Счет стал 4:3.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Париж и Стад Ренне завершился с итоговым счетом 4:3 в пользу команды Париж.

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