Боруссия М - Хоффенхайм (18.10.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Боруссия Мёнхенгладбах и Хоффенхайм. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сёрен Сторкc. Игра прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в городе Мёнхенгладбах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Боруссия Мёнхенгладбах (схема 4-4-2): Мориц Николас, Филипп Зандер, Кевин Дикс, Фабио Кьяродия, Лукас Ульрих, Джо Скалли, Зенто Уно, Флориан Нойхаус, Ваэль Мохья, Хуго Болин, Исак Лидберг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Хоффенхайм на сегодняшнюю встречу: Оливер Бауман, Владимир Цоуфал, Робин Гранач, Коки Матида, Матс Ротс, Леон Авдуллаху, Александр Прасс, Бамбасе Конте, Фисник Аслани, Адам Гложек, Тим Лемперле.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Хоффенхайм открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Бамбасе Конте. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кевин Дикс (Боруссия Мёнхенгладбах).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Фисник Аслани (Хоффенхайм).

На 49-й минуте поединка команда Боруссия Мёнхенгладбах сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ваэль Мохья. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 51-й минуте в составе Боруссия Мёнхенгладбах поле покинул Исак Лидберг, а вместо него вышел Шуто Мачино.

На 54-й минуте поединка команда Хоффенхайм сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Александр Прасс. Счет стал 1:2.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флориан Нойхаус на поле появился Дайки Хасиока (Боруссия Мёнхенгладбах).

На 69-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Фисник Аслани, а вместо него вышел Адам Дагим.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тим Лемперле на поле появился Озан Кабак (Хоффенхайм).

На 78-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Адам Гложек, а вместо него вышел Андрей Крамарич.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хуго Болин на поле появился Робин Хак (Боруссия Мёнхенгладбах).

На 78-й минуте в составе Боруссия Мёнхенгладбах поле покинул Фабио Кьяродия, а вместо него вышел Иаиа Манко Данфа.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зенто Уно на поле появился Матьё Нгефак (Боруссия Мёнхенгладбах).

На 89-й минуте предупреждение получил Александр Прасс (Хоффенхайм).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Робин Хак (Боруссия Мёнхенгладбах).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Боруссия Мёнхенгладбах и Хоффенхайм завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Хоффенхайм.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!