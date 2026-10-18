Гавр - Осер (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Гавр и Осер. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эрик Вателлье. Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в городе Гавр.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Гавр (схема 4-3-3): Готье Галлон, Джибриль Узиад, Жуниор Мванга, Ахмед Туба, Мухамед Н'Диайе, Рассул Ндиай, Симон Эбоног, Амир Ричардсон, Сота Накамура, Джош Маджа, Мбвана Саматта.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Осер на сегодняшнюю встречу: Поль Нарди, Крист Макоссо, Аксель Туанзебе, Клеман Акпа, Ламин Си, Науиру Ахамада, Кевин Дануа, Фредрик Оппегор, Ромен Февр, Данни Намасо, Кэмерон Арчер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 40-й минуте матча команда Осер открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Данни Намасо. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Клеман Акпа (Осер).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Науиру Ахамада (Осер).

На 54-й минуте предупреждение получил Мухамед Н'Диайе (Гавр).

На 61-й минуте поединка команда Осер сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Данни Намасо. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Гавр поле покинул Сота Накамура, а вместо него вышел Раян Фофана.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джош Маджа на поле появился Хаким Донгопанджи (Гавр).

На 62-й минуте в составе Гавр поле покинул Мухамед Н'Диайе, а вместо него вышел Энцо Коффи.

На 66-й минуте поединка команда Гавр сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Раян Фофана. Счет стал 1:2.

На 80-й минуте поединка команда Осер сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Ромен Февр. Счет стал 1:3.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Науиру Ахамада на поле появился Артур Пьефор (Осер).

На 84-й минуте в составе Гавр поле покинул Джибриль Узиад, а вместо него вышел Кайто Мидзута.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рассул Ндиай на поле появился Ги-Ноэль Зоури (Гавр).

На 89-й минуте в составе Осер поле покинул Ламин Си, а вместо него вышел Эликья Легро.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Гавр и Осер завершился с итоговым счетом 1:3 в пользу команды Осер.

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