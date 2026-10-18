Лорьян - Монако (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лорьян и АС Монако. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марс Больенгьер. Игра прошла на стадионе «Стадион Ив Алленма - Ле Мустуар» в городе Лорьян.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лорьян (схема 3-4-2-1): Ивон Мвого, Натаниэль Аджей, Монтассар Тальби, Исаак Туре, Дембо Силла, Ноа Кадью, Артур Эбонг, Кан Ги Арсен Куасси, Жан Виктор Макенго, Габен Бернардо, Ибраима Бальде.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав АС Монако на сегодняшнюю встречу: Лукаш Градецкий, Вандерсон, Садибу Сане, Мохаммед Салису, Назиньо, Ламин Камара, Денис Закария, Такуми Минамино, Ансу Фати, Александр Головин, Матис Аблен.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 52-й минуте в составе АС Монако поле покинул Такуми Минамино, а вместо него вышел Эдан Диоп.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 57-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мохаммед Салису (АС Монако).

На 60-й минуте в карточку арбитра попал Денис Закария (АС Монако).

На 60-й минуте предупреждение получил Назиньо (АС Монако).

На 61-й минуте матча команда Лорьян открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ноа Кадью с пенальти. Счет стал 1:0.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ансу Фати на поле появился Фоларин Балогун (АС Монако).

На 66-й минуте в составе АС Монако поле покинул Денис Закария, а вместо него вышел Матис Детюрбе.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохаммед Салису на поле появился Кристиан Мависса (АС Монако).

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Ноа Кадью (Лорьян).

На 71-й минуте в составе Лорьян поле покинул Ибраима Бальде, а вместо него вышел Мамаду Коне.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матис Аблен на поле появился Мика Бирет (АС Монако).

На 76-й минуте предупреждение получил Кан Ги Арсен Куасси (Лорьян).

На 79-й минуте в составе Лорьян поле покинул Габен Бернардо, а вместо него вышел Сулейман Фай.

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Кристиан Мависса (АС Монако).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лорьян и АС Монако завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Лорьян.

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