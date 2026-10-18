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Ноттингем Форест - Арсенал (18.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

Дата публикации: 18-10-2026

Ноттингем Форест - Арсенал

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ноттингем Форрест и Арсенал. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Оливер. Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» в городе Ноттингем.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ноттингем Форрест (схема 3-4-2-1): Матц Зельс, Жаир, Усман Диоманде, Мурило, Даниэль Муньос, Джеймс Макати, Ксавер Шлагер, Неко Уильямс, Николас Домингес, Дан Ндойе, Лиам Делап.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Арсенал на сегодняшнюю встречу: Давид Рая, Бен Уайт, Эзри Конса, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Бруно Гимарайнс, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Эберечи Эзе, Кай Хаверц.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Неко Уильямс (Ноттингем Форрест).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Арсенал поле покинул Эберечи Эзе, а вместо него вышел Нони Мадуэке.

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Нони Мадуэке (Арсенал).

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бен Уайт на поле появился Юрриен Тимбер (Арсенал).

На 66-й минуте в составе Арсенал поле покинул Кай Хаверц, а вместо него вышел Виктор Дьёкереш.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бруно Гимарайнс на поле появился Микель Мерино (Арсенал).

На 73-й минуте в составе Ноттингем Форрест поле покинул Дан Ндойе, а вместо него вышел Арно Калимуэндо.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Домингес на поле появился Ибраим Сангаре (Ноттингем Форрест).

На 80-й минуте матча команда Арсенал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Нони Мадуэке. Счет стал 0:1.

На 85-й минуте в составе Ноттингем Форрест поле покинул Жаир, а вместо него вышел Крис Вуд.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Макати на поле появился Каллум Хадсон-Одои (Ноттингем Форрест).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ноттингем Форрест и Арсенал завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Арсенал.

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Предлагаем вашему вниманию запись матча Ноттингем Форест - Арсенал, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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