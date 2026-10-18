Малага - Реал Сосьедад (18.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Малага КФ и Реал Сосьедад. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Луис Бестард Серверa. Игра прошла на стадионе «Ла-Росаледа» в городе Малага.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Малага КФ (схема 4-4-2): Альфонсо Эрреро, Рафа Гарридо, Фернандо Калеро, Анхель Ресио, Хосе Салинас, Давид Ларрубия, Карлос Дотор, Изан Мерино, Пабло Мартинес, Адриан Ниньо, Чупете.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Сосьедад на сегодняшнюю встречу: Алекс Ремиро, Эктор Фор, Джон Мартин, Мамаду Сарр, Айен Муньос, Такэфуса Кубо, Джон Горрочетаги, Карлос Солер, Андер Барренечеа, Микель Оярсабаль, Орри Оускарссон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 3-й минуте матча команда Реал Сосьедад открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Такэфуса Кубо. Счет стал 0:1.

На 26-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Орри Оускарссон. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 37-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джон Мартин (Реал Сосьедад).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Малага КФ поле покинул Изан Мерино, а вместо него вышел Рамон Энрикес.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хосе Салинас на поле появился Адам Азну (Малага КФ).

На 54-й минуте поединка команда Малага КФ сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Адриан Ниньо. Счет стал 1:2.

На 59-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Микель Оярсабаль. Счет стал 1:3.

На 61-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Андер Барренечеа, а вместо него вышел Гонсалу Гедеш.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эктор Фор на поле появился Игор Субельдия (Реал Сосьедад).

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Мамаду Сарр (Реал Сосьедад).

На 64-й минуте в составе Малага КФ поле покинул Карлос Дотор, а вместо него вышел Дани Лоренсо.

На 66-й минуте поединка команда Малага КФ сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Пабло Мартинес. Счет стал 2:3.

На 67-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Микель Оярсабаль. Счет стал 2:4.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давид Ларрубия на поле появился Хоакин Муньос (Малага КФ).

На 71-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Айен Муньос, а вместо него вышел Серхио Гомес.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Такэфуса Кубо на поле появился Джоб Очиенг (Реал Сосьедад).

На 73-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Гонсалу Гедеш. Счет стал 2:5.

На 79-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Орри Оускарссон, а вместо него вышел Алекс Маршаль.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриан Ниньо на поле появился Карлос Пуга (Малага КФ).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Малага КФ и Реал Сосьедад завершился с итоговым счетом 2:5 в пользу команды Реал Сосьедад.

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