Милан - Аталанта (18.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Милан и Аталанта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэле Чиффи. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Милан (схема 3-4-3): Майк Меньян, Марио Хила, Кони Де Винтер, Страхиня Павлович, Самуэль Чуквуэзе, Юнус Муса, Лука Модрич, Диего Морейра, Адриен Рабьо, Гонсалу Рамуш, Кристиан Пулишич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Аталанта на сегодняшнюю встречу: Марко Карнезекки, Рауль Белланова, Томас Кристенсен, Сеад Колашинац, Лоренцо Бернаскони, Лазар Самарджич, Эдерсон, Марио Пашалич, Шарль Де Кетеларе, Никола Крстович, Джон Роу.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 20-й минуте в составе Аталанта последовала вынужденная замена: Сеад Колашинац уступил место Релья Обрич.

На 24-й минуте матча команда Милан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Гонсалу Рамуш с пенальти. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Адриен Рабьо (Милан).

На 43-й минуте поединка команда Милан сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Адриен Рабьо. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 53-й минуте произошла еще одна замена: вместо Самуэль Чуквуэзе на поле появился Омари Хатчинсон (Милан).

На 57-й минуте Гонсалу Рамуш (Милан) не сумел реализовать пенальти.

На 57-й минуте поединка команда Милан сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Марио Хила. Счет стал 3:0.

На 59-й минуте в составе Аталанта поле покинул Марио Пашалич, а вместо него вышел Джанлука Гаэтано.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Роу на поле появился Никола Залевский (Аталанта).

На 66-й минуте поединка команда Аталанта сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Джанлука Гаэтано. Счет стал 3:1.

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Эдерсон (Аталанта).

На 75-й минуте в составе Аталанта поле покинул Лазар Самарджич, а вместо него вышел Джанлука Скамакка.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лоренцо Бернаскони на поле появился Давиде Дзаппакоста (Аталанта).

На 75-й минуте в составе Милан поле покинул Кристиан Пулишич, а вместо него вышел Ардон Яшари.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юнус Муса на поле появился Первис Эступиньян (Милан).

На 75-й минуте в составе Милан поле покинул Лука Модрич, а вместо него вышел Рубен Лофтус-Чик.

На 78-й минуте предупреждение получил Релья Обрич (Аталанта).

На 81-й минуте поединка команда Аталанта сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Никола Крстович. Счет стал 3:2.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марио Хила на поле появился Фикайо Томори (Милан).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Милан и Аталанта завершился с итоговым счетом 3:2 в пользу команды Милан.

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