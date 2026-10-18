Гронинген - Аякс (18.10.2026) | Чемпионат Нидерландов 2026/2027

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Гронинген и Аякс. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Деннис Хиглер. Игра прошла на стадионе «Евроборг» в городе Гронинген.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Гронинген (схема 4-2-3-1): Этьен Вассен, Йорг Схрёдерс, Теймен Блокзейл, Марко Ренте, Ханс Хатебур, Тика де Йонге, Пелле Клемент, Давид ван дер Верф, Том ван Берген, Якоб Ондрейка, Бриньольфур Дарри Виллумссон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Аякс на сегодняшнюю встречу: Марк-Андре тер Стеген, Лукас Роза, Аарон Бауман, Дис Янсе, Оуэн Вейндал, Йорти Мокио, Софьян Амрабат, Дави Классен, Юлиан Брандт, Оскар Глух, Маркос Леонардо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте Дави Классен (Аякс) не сумел реализовать пенальти.

На 27-й минуте матча команда Аякс открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Юлиан Брандт. Счет стал 0:1.

На 37-й минуте поединка команда Аякс сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Аарон Бауман. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 40-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Том ван Берген (Гронинген).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Дис Янсе (Аякс).

На 49-й минуте поединка команда Гронинген сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Бриньольфур Дарри Виллумссон. Счет стал 1:2.

На 60-й минуте поединка команда Аякс сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Юлиан Брандт. Счет стал 1:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 67-й минуте в составе Гронинген поле покинул Якоб Ондрейка, а вместо него вышел Марк Чингер.

На 69-й минуте поединка команда Аякс сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Йорти Мокио. Счет стал 1:4.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юлиан Брандт на поле появился Абделла Уазан (Аякс).

На 74-й минуте в составе Аякс поле покинул Маркос Леонардо, а вместо него вышел Толу Арокодаре.

На 75-й минуте поединка команда Аякс сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Йорти Мокио. Счет стал 1:5.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Глух на поле появился Раян Бунида (Аякс).

На 82-й минуте в составе Аякс поле покинул Дави Классен, а вместо него вышел Ив Биссума.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тика де Йонге на поле появился Нильс Эггенс (Гронинген).

На 83-й минуте в составе Гронинген поле покинул Бриньольфур Дарри Виллумссон, а вместо него вышел Тайго Ланд.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давид ван дер Верф на поле появился Райан Мету (Гронинген).

На 83-й минуте в составе Гронинген поле покинул Марко Ренте, а вместо него вышел Ваутер Принс.

На 83-й минуте поединка команда Гронинген сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Том ван Берген. Счет стал 2:5.

На 90-й минуте предупреждение получил Лукас Роза (Аякс).

На 90-й минуте Том ван Берген (Гронинген) не сумел реализовать пенальти.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Гронинген и Аякс завершился с итоговым счетом 2:5 в пользу команды Аякс.

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