Байер - Фрайбург (18.10.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Байер 04 и Фрайбург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Флориан Бадшубнер. Игра прошла на стадионе «БайАрена» в городе Леверкузен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Байер 04 (схема 4-2-3-1): Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Факундо Медина, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эсекьель Фернандес, Мусса Диаби, Ибрагим Маза, Афонсу Морейра, Патрик Шик.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фрайбург на сегодняшнюю встречу: Мио Бакхаус, Филипп Трой, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Максимилиан Эггештайн, Янник Энгельхардт, Ян-Никлас Бесте, Кэйсукэ Гото, Дерри Шерхант, Игор Матанович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 14-й минуте матча команда Фрайбург открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дерри Шерхант. Счет стал 0:1.

На 19-й минуте поединка команда Байер 04 сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ибрагим Маза. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Филипп Трой (Фрайбург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Афонсу Морейра, а вместо него вышел Нейтан Телла.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филипп Трой на поле появился Лукас Кюблер (Фрайбург).

На 65-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Кэйсукэ Гото, а вместо него вышел Лукас Хёлер.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мусса Диаби на поле появился Малик Тиллман (Байер 04).

На 76-й минуте поединка команда Байер 04 сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Патрик Шик. Счет стал 2:1.

На 77-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Янник Энгельхардт, а вместо него вышел Патрик Остерхаге.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян-Никлас Бесте на поле появился Сириак Ирье (Фрайбург).

На 84-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Ибрагим Маза, а вместо него вышел Йонас Хофманн.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дерри Шерхант на поле появился Винченцо Грифо (Фрайбург).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Байер 04 и Фрайбург завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Байер 04.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!