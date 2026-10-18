Фиорентина - Комо (18.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фиорентина и Комо. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марко Ди Белло. Игра прошла на стадионе «Стадио Артемио Франки» в городе Флоренция.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фиорентина (схема 4-2-3-1): Давид Де Хеа, Алехандро Хименес, Раду Дрэгушин, Марин Понграчич, Вьери, Шер Ндур, Николо Фаджоли, Франко Мастантуоно, Педру Гонсалвеш, Алиу Нджие, Матео Пеллегрино.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Комо на сегодняшнюю встречу: Жан Бюте, Иван Смольчич, Трево Чалоба, Марк Кемпф, Алекс Валье, Луис Милья, Лукас Да Кунья, Маттиа Либерали, Нико Пас, Максанс Какере, Анастасиос Дувикас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 14-й минуте в составе Комо последовала вынужденная замена: Трево Чалоба уступил место Хакобо Рамон.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Алекс Валье (Комо).

На 32-й минуте матча команда Комо открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Маттиа Либерали. Счет стал 0:1.

На 36-й минуте поединка команда Комо сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Нико Пас. Счет стал 0:2.

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Нико Пас (Комо).

На 42-й минуте поединка команда Фиорентина сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Марин Понграчич. Счет стал 1:2.

На 45-й минуте предупреждение получил Хакобо Рамон (Комо).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алекс Валье на поле появился Кайки (Комо).

На 56-й минуте поединка команда Комо сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Анастасиос Дувикас. Счет стал 1:3.

На 61-й минуте в составе Комо поле покинул Нико Пас, а вместо него вышел Максимо Перроне.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педру Гонсалвеш на поле появился Вильфред Ньонто (Фиорентина).

На 64-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Вьери, а вместо него вышел Виктор Вальдепеньяс.

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Шер Ндур (Фиорентина).

На 69-й минуте предупреждение получил Франко Мастантуоно (Фиорентина).

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франко Мастантуоно на поле появился Марко Брешианини (Фиорентина).

На 69-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Алехандро Хименес, а вместо него вышел Додо.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шер Ндур на поле появился Бету (Фиорентина).

На 83-й минуте в составе Комо поле покинул Маттиа Либерали, а вместо него вышел Вилли Камбвала.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукас Да Кунья на поле появился Самуэле Риччи (Комо).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фиорентина и Комо завершился с итоговым счетом 1:3 в пользу команды Комо.

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