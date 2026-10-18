Лидс - Манчестер Юнайтед (18.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27 Дата публикации: 18-10-2026

В воскресенье, 18 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даррен Англия. Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд» в городе Лидс. Стартовые составы команд Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лидс Юнайтед (схема 3-4-2-1): Джеймс Траффорд, Джеймс Джастин, Нико Эльведи, Тарик Мухаремович, Джейден Богл, Итан Ампаду, Танака Ао, Габриэль Гудмундссон, Антон Штах, Ноа Окафор, Доминик Калверт-Льюин. Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Манчестер Юнайтед на сегодняшнюю встречу: Сенне Ламменс, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Андрей Сантос, Карлос Балеба, Амад Диалло, Юри Тилеманс, Бруну Фернандеш, Бриан Мбемо. Хроника матча и забитые голы С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед). На 19-й минуте в карточку арбитра попал Габриэль Гудмундссон (Лидс Юнайтед). На 35-й минуте матча команда Манчестер Юнайтед открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Бриан Мбемо. Счет стал 0:1. Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки: На 46-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Лисандро Мартинес, а вместо него вышел Нуссаир Мазрауи. На 51-й минуте поединка команда Лидс Юнайтед сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Доминик Калверт-Льюин. Счет стал 1:1. На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ноа Окафор на поле появился Лукас Нмеча (Лидс Юнайтед). На 74-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Карлос Балеба, а вместо него вышел Мейсон Маунт. На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Танака Ао на поле появился Шон Лонгстафф (Лидс Юнайтед). На 84-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Юри Тилеманс, а вместо него вышел Матеус Кунья. На 90-й минуте предупреждение получил Итан Ампаду (Лидс Юнайтед). На 90-й минуте в карточку арбитра попал Андрей Сантос (Манчестер Юнайтед). Итог встречи На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед завершился вничью со счетом 1:1. Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!

Предлагаем вашему вниманию запись матча Лидс - Манчестер Юнайтед, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Брайтон - Кристал Пэлас (18.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

18 октября 2026

Футбол - Чемпионат Англии... 18 октября 2026Футбол - Чемпионат Англии...

Борнмут - Сандерленд (18.10.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

18 октября 2026

Футбол - Чемпионат Англии... 18 октября 2026Футбол - Чемпионат Англии...

Динамо Москва - ЦСКА (18.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

18 октября 2026

Футбол - Чемпионат России... 18 октября 2026Футбол - Чемпионат России...

Анже - Марсель (18.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

18 октября 2026

Футбол - Чемпионат Франции... 18 октября 2026Футбол - Чемпионат Франции...