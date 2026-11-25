Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Комо U20 и АЕК Афины (мол.). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Комо U20 (схема 3-5-2): Дилан Сгарби, Лоренцо Эпифани, Федерико Грилли, Кристиано Де Паоли, Этторе Броджян, Франческо Андреалли, Алессио Баралла, Стефано Аруи, Лоренцо Кандидо де Паула, Акилле Тигано, Кевин Фустини.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав АЕК Афины (мол.) на сегодняшнюю встречу: Георгиос Саракасидис, Атанасиос Риннис, Ставрос Псиропулос, Павлос Цараманидис, Панайотис Табакоглу, Сотирис Стергиаропулос, Милан Скакич, Панайотис Францескакис, Панайотис Понтикис, Григориос Голфинос, Стефанос Цантилас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лоренцо Кандидо де Паула (Комо U20).

На 34-й минуте в карточку арбитра попал Акилле Тигано (Комо U20).

На 55-й минуте предупреждение получил Стефано Аруи (Комо U20).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Комо U20 поле покинул Акилле Тигано, а вместо него вышел Акилле Каули.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Панайотис Понтикис на поле появился Димитриос Сиутас (АЕК Афины (мол.)).

На 69-й минуте матча команда АЕК Афины (мол.) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ставрос Псиропулос. Счет стал 0:1.

На 70-й минуте в составе Комо U20 поле покинул Лоренцо Эпифани, а вместо него вышел Самуэле Писати.

На 73-й минуте поединка команда Комо U20 сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Алессио Баралла. Счет стал 1:1.

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Алессио Баралла (Комо U20).

На 76-й минуте Григориос Голфинос (АЕК Афины (мол.)) не сумел реализовать пенальти.

На 79-й минуте предупреждение получил Этторе Броджян (Комо U20).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Панайотис Францескакис на поле появился Анастасиос Аманатидис (АЕК Афины (мол.)).

На 90+1-й минуте в составе Комо U20 поле покинул Стефано Аруи, а вместо него вышел Матиас Эмануэль Ортелли.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессио Баралла на поле появился Франческо Лембо (Комо U20).

На 90+2-й минуте в составе АЕК Афины (мол.) поле покинул Панайотис Табакоглу, а вместо него вышел Алексиос Георгиу.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Комо U20 и АЕК Афины (мол.) завершился вничью со счетом 1:1.

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