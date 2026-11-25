Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фейеноорд и Порту. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Ирфан Пельйто. Игра прошла на стадионе «Де Кёйп» в городе Роттердам.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фейеноорд (схема 4-3-3): Флориан Кастенмайер, Живайро Рид, Тейс Крайевелд, Мика Мармоль, Хави Лопес, Дживай Зехиел, Шарль Ванхутте, Уссама Таргаллин, Анис Хадж Мусса, Шакил ван Перси, Лучано Валенте.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Порту на сегодняшнюю встречу: Диогу Кошта, Альберто Байо, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Зайду Сануси, Виктор Фрохолдт, Пабло Росарио, Габри Вейга, Пепе, Сантьяго Хименес, Оскар Питушевский.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Порту открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Уссама Таргаллин. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 13-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Виктор Фрохолдт (Порту).

На 22-й минуте в карточку арбитра попал Альберто Байо (Порту).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Порту поле покинул Виктор Фрохолдт, а вместо него вышел Хван Ин Бом.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сантьяго Хименес на поле появился Сэмюэл Агехова (Порту).

На 66-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Шакил ван Перси, а вместо него вышел Начо Ферри.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Питушевский на поле появился Вильям Гомес Карвалью Сантош (Порту).

На 69-й минуте предупреждение получил Якуб Кивер (Порту).

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Тейс Крайевелд (Фейеноорд).

На 76-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Лучано Валенте, а вместо него вышел Гонсалу Боржеш.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шарль Ванхутте на поле появился Тобиас ван ден Элсхаут (Фейеноорд).

На 79-й минуте в составе Порту поле покинул Габри Вейга, а вместо него вышел Секо Фофана.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альберто Байо на поле появился Мартим Фернандеш (Порту).

На 84-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Хави Лопес, а вместо него вышел Сем Стейн.

На 90+4-й минуте предупреждение получил Гонсалу Боржеш (Фейеноорд).

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Пабло Росарио (Порту).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фейеноорд и Порту завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Порту.

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