Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Будё-Глимт и ЛАСК. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Халил Умут Мелер. Игра прошла на стадионе «Аспмира Стадион» в городе Будё.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Будё-Глимт (схема 4-3-3): Никита Хайкин, Фредрик Шёвёльд, Один Лурас Бьортуфт, Йостейн Гундерсен, Фредрик Андре Бьёркан, Сондре Окленд, Патрик Берг, Сондре Фет, Уле Дидрик Бломберг, Ола Брюнхильдсен, Йенс Петтер Хауге.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ЛАСК на сегодняшнюю встречу: Лукас Юнгвирт, Каспер Йоргенсен, Ксавье Мбуямба, Алемао, Мигель Фреклтон, Жуниор Иван Ньябейе Дибанго, Криштоф Данек, Роберт Любичич, Алессандро Шёпф, Сэмюэл Адемиран, Кристоф Ланг.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе ЛАСК поле покинул Кристоф Ланг, а вместо него вышел Мозес Усор.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессандро Шёпф на поле появился Саша Хорват (ЛАСК).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 71-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Криштоф Данек (ЛАСК).

На 73-й минуте в составе ЛАСК поле покинул Криштоф Данек, а вместо него вышел Даниэль Эль-Фадли.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сондре Фет на поле появился Ульрик Сальтнес (Будё-Глимт).

На 74-й минуте в составе Будё-Глимт поле покинул Сондре Окленд, а вместо него вышел Джошуа Китолано.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ола Брюнхильдсен на поле появился Андреас Хельмерсен (Будё-Глимт).

На 82-й минуте в составе ЛАСК поле покинул Сэмюэл Адемиран, а вместо него вышел Саша Калайджич.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Каспер Йоргенсен на поле появился Мелайро Богард (ЛАСК).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Йостейн Гундерсен (Будё-Глимт).

На 90+2-й минуте в составе Будё-Глимт поле покинул Йенс Петтер Хауге, а вместо него вышел Исак Дюбвик Мяаття.

На 90+2-й минуте матча команда Будё-Глимт открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Андреас Хельмерсен. Счет стал 1:0.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Будё-Глимт и ЛАСК завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Будё-Глимт.

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