Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами РБ Лейпциг и РК Ланс. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Иван Кружляк. Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в городе Лейпциг.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав РБ Лейпциг (схема 4-2-3-1): Мартен Вандевордт, Ридле Баку, Вилли Орбан, Максим Эстев, Давид Раум, Рокко Райтц, Нейл Эль-Айнауи, Браян Груда, Кристоф Баумгартнер, Антонио Нуса, Тидиам Гомис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав РК Ланс на сегодняшнюю встречу: Робин Риссер, Исмаэло Ганю, Самсон Байду, Жан-Клер Тодибо, Сауд Абдулхамид, Ясин Титрауи, Амаду Айдара, Матье Удоль, Флориан Товен, Абдалла Сима, Флориан Сотока.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда РБ Лейпциг открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Давид Раум. Счет стал 1:0.

На 9-й минуте поединка команда РБ Лейпциг сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Антонио Нуса. Счет стал 2:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 35-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Исмаэло Ганю (РК Ланс).

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Флориан Сотока (РК Ланс).

На 58-й минуте поединка команда РК Ланс сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Матье Удоль. Счет стал 2:1.

На 61-й минуте предупреждение получил Матье Удоль (РК Ланс).

На 63-й минуте в карточку арбитра попал Браян Груда (РБ Лейпциг).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Браян Груда, а вместо него вышел Ромуло.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рокко Райтц на поле появился Эзекиль Банзузи (РБ Лейпциг).

На 64-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Кристоф Баумгартнер, а вместо него вышел Кристофер Нкунку.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абдалла Сима на поле появился Мезиан Меслуб (РК Ланс).

На 64-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Флориан Сотока, а вместо него вышел Жуниор Кадиль.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Эстев на поле появился Николас Зайвальд (РБ Лейпциг).

На 73-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Сауд Абдулхамид, а вместо него вышел Михал Скураш.

На 79-й минуте предупреждение получил Михал Скураш (РК Ланс).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амаду Айдара на поле появился Андрия Булатович (РК Ланс).

На 90+2-й минуте в составе РБ Лейпциг поле покинул Тидиам Гомис, а вместо него вышел Андрия Максимович.

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Нейл Эль-Айнауи (РБ Лейпциг).

На 90+4-й минуте поединка команда РБ Лейпциг сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Антонио Нуса. Счет стал 3:1.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами РБ Лейпциг и РК Ланс завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды РБ Лейпциг.

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