Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Галатасарай и Астон Вилла. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэль Зиберт. Игра прошла на стадионе «Рамс Парк» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Галатасарай (схема 4-2-3-1): Угурджан Чакыр, Вильфрид Синго, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджы, Исмаил Якобс, Марио Лемина, Лукас Торрейра, Юнус Акгюн, Алексей Батраков, Эрен Элмалы, Барыш Алпер Йылмаз.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Астон Вилла на сегодняшнюю встречу: Зион Судзуки, Тейлор Харвуд-Беллис, Виктор Линделеф, Тайрон Мингз, Иан Матсен, Бубакар Камара, Жоау Гомес, Алиссон Эдвард Франко да Роша, Джон Макгинн, Йохан Манзамби, Николас Джексон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Unai Emery (Астон Вилла).

На 41-й минуте в карточку арбитра попал Николас Джексон (Астон Вилла).

На 52-й минуте предупреждение получил Джон Макгинн (Астон Вилла).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Алексей Батраков (Галатасарай).

На 58-й минуте предупреждение получил Жоау Гомес (Астон Вилла).

На 58-й минуте в карточку арбитра попал Юнус Акгюн (Галатасарай).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Эрен Элмалы, а вместо него вышел Дениз Гюль.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алиссон Эдвард Франко да Роша на поле появился Ибраим Мбайе (Астон Вилла).

На 66-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Жоау Гомес, а вместо него вышел Леон Горецка.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йохан Манзамби на поле появился Джордж Хеммингс (Астон Вилла).

На 74-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Джон Макгинн, а вместо него вышел Росс Баркли.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марио Лемина на поле появился Лесли Угочукву (Галатасарай).

На 74-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Алексей Батраков, а вместо него вышел Габриэл Сара.

На 77-й минуте матча команда Галатасарай открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дениз Гюль. Счет стал 1:0.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бубакар Камара на поле появился Эмилиано Буэндия (Астон Вилла).

На 90-й минуте предупреждение получил Росс Баркли (Астон Вилла).

На 90+2-й минуте в составе Галатасарай поле покинул Лукас Торрейра, а вместо него вышел Илкай Гюндоган.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Галатасарай и Астон Вилла завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Галатасарай.

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