Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Зенит (Санкт-Петербург) и Крылья Советов Самара. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Зенит (Санкт-Петербург) (схема 4-2-3-1): Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Кевин Андраде, Роман Вега, Амир Мусаев, Вендел, Вадим Шилов, Джон Джон, Даниил Кондаков, Фелипе Аугусто.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Крылья Советов Самара на сегодняшнюю встречу: Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Никита Чернов, Иван Лепский, Кирилл Печенин, Максим Витюгов, Кирилл Столбов, Амар Рахманович, Ильзат Ахметов, Юрий Горшков, Владислав Шитов.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 38-й минуте матча команда Зенит (Санкт-Петербург) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Вендел. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45+1-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Никита Чернов (Крылья Советов Самара).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Никита Чернов, а вместо него вышел Ислам Чесноков.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владислав Шитов на поле появился Дани Фернандес (Крылья Советов Самара).

На 46-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Ильзат Ахметов, а вместо него вышел Денис Макаров.

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Вячеслав Караваев (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амар Рахманович на поле появился Казбек Мукаилов (Крылья Советов Самара).

На 61-й минуте предупреждение получил Максим Витюгов (Крылья Советов Самара).

На 70-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Даниил Кондаков, а вместо него вышел Сергей Волков.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вадим Шилов на поле появился Дуглас Сантос (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 70-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Максим Витюгов, а вместо него вышел Михайло Баняц.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фелипе Аугусто на поле появился Луис Энрике (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 78-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Вячеслав Караваев, а вместо него вышел Александр Ерохин.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вендел на поле появился Педро (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Кирилл Печенин (Крылья Советов Самара).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Зенит (Санкт-Петербург) и Крылья Советов Самара завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Зенит (Санкт-Петербург).

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