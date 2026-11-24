Во вторник, 24 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Акрон Тольятти и ЦСКА Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Акрон Тольятти (схема 3-4-2-1): Игнат Тереховский, Жуан Эсковал, Йонуц Неделчару, Марат Бокоев, Вячеслав Бардыбахин, Хетаг Хосонов, Карлен Оганнисян, Роберто Фернандес, Милутин Видосавлевич, Жилсон Тавареш, Максим Болдырев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ЦСКА Москва на сегодняшнюю встречу: Владислав Тороп, Матвей Лукин, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Артём Бандикян, Матвей Кисляк, Данила Козлов, Матеус Рейс, Энрике, Тамерлан Мусаев, Иван Олейников.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Жилсон Тавареш, а вместо него вышел Артём Шуманский.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данила Козлов на поле появился Иван Обляков (ЦСКА Москва).

На 46-й минуте в составе ЦСКА Москва поле покинул Матвей Кисляк, а вместо него вышел Матеус Алвес.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 56-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Жуан Эсковал (Акрон Тольятти).

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тамерлан Мусаев на поле появился Лусиано Гонду (ЦСКА Москва).

На 61-й минуте в карточку арбитра попал Артём Бандикян (ЦСКА Москва).

На 63-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Милутин Видосавлевич, а вместо него вышел Стефан Лончар.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энрике на поле появился Имран Фиров (ЦСКА Москва).

На 68-й минуте матча команда ЦСКА Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иван Обляков с пенальти. Счет стал 0:1.

На 74-й минуте предупреждение получил Жоао Виктор (ЦСКА Москва).

На 77-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Максим Болдырев, а вместо него вышел Слободан Тедич.

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Йонуц Неделчару (Акрон Тольятти).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хетаг Хосонов на поле появился Константин Марадишвили (Акрон Тольятти).

На 86-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Роберто Фернандес, а вместо него вышел Денис Попенков.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Олейников на поле появился Кирилл Глебов (ЦСКА Москва).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Акрон Тольятти и ЦСКА Москва завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды ЦСКА Москва.

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