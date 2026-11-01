Бёрнли - Блэкберн Роверс 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
22 Ноября 2026 года в 15:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 16-й тур
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Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Хенрик Йенсен
|Хенрик Йенсен
|Хенрик Йенсен
|Фабио Челестини
|Тони Моубрей
История личных встреч
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 0
|23.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|05.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 0
|24.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|28.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|18.10.2009
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бирмингем Сити
|15
|29
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|15
|29
| 4
Плей-офф за повышение
|Вулверхэмптон
|15
|28
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|15
|28
| 6
Плей-офф за повышение
|Суонси Сити
|15
|26
| 7
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|15
|24
| 8
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|15
|24
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|23
|10
|Шеффилд Юнайтед
|15
|22
|11
|Портсмут
|15
|22
|12
|Норвич Сити
|15
|21
|13
|Блэкберн Роверс
|15
|21
|14
|Кардифф Сити
|15
|18
|15
|Рексем
|15
|18
|16
|Миллуолл
|15
|18
|17
|Бристоль Сити
|15
|18
|18
|Болтон Уондерерс
|15
|17
|19
|Чарльтон Атлетик
|15
|17
|20
|Уотфорд
|15
|15
|21
|Линкольн Сити
|15
|15
| 22
Зона вылета
|Бёрнли
|15
|10
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|15
|10
| 24
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|15
|8
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