Панатинаикос - ЦСКА С 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Панатинаикос 2 : 1 ЦСКА С События матча Панатинаикос - ЦСКА София 41' ⚽ Давиде Калабрия (1 - 0) 44' ⚽ Диниш Алмейда (1 - 1) 45' Рик ван Дронгелен 46' ⇄ Макс Эбонг / Иоаннис Питтас 46' ⇄ Бруно Жордау / Исаак Соле 53' Имран Луза 55' ⇄ Тамиму Уороу / Пастор 64' ⇄ Эндрюс Тетте / Эльмин Растодер 65' ⇄ Этьен Камара / Имран Луза 68' ⚽ Висенте Таборда (2 - 1) 70' ⇄ Мохамед Амин Брахими / Стефано Сенси 76' ⇄ Сирил Дессер / Леви Гарсия 77' Этьен Камара 80' ⇄ Йоэль Звартс / Андрей Йорданов 81' Сантино Андино 85' ⇄ Адриано Ягушич / Сантино Андино Составы команд Панатинаикос Афины, Греция ЦСКА С София, Болгария 1 вр Иньяки Пенья 2 зщ Давиде Калабрия 6 зщ Стефан де Врей 55 зщ Рик ван Дронгелен 77 зщ Гиоргос Кирьякопулос 26 пз Имран Луза 64' 42 пз Кингз Кангва 20 нп Висенте Таборда 99 нп Ливай Гарсия 76' 74 нп Эльмин Растодер 64' 10 нп Сантино Андино 85' 22 пз Этьен Камара 64' 7 нп Андреас Тетте 64' 9 нп Сирил Дессерс 76' 8 пз Адриано Ягушич 85' 21 вр Фёдор Лапоухов 2 зщ Пастор 55' 14 зщ Теодор Иванов 5 зщ Жан-Филипп Гбамен 4 зщ Диниш Алмейда 17 зщ Анхело Мартино 19 зщ Андрей Йорданов 80' 94 пз Исаак Соле 46' 8 пз Стефано Сенси 70' 28 нп Иоаннис Питтас 46' 9 нп Леандро Годой 7 пз Макс Эбон 46' 6 пз Бруну Жордау 46' 3 зщ Тамиму Уору 55' 11 пз Мохамед Браими 70' 10 нп Йоэл Звартс 80' Запасные 70 вр Костас Коцарис 3 зщ Георгиос Катрис 14 зщ Эрик Палмер-Браун 19 зщ Триантафиллос Цапрас 4 пз Педро Чиривелья 18 пз Сотирис Контурис 28 нп Факундо Пельистри 71 Christos Geitonas 25 вр Димитар Евтимов 32 зщ Факундо Родригес 91 зщ Алекс Тунчев 30 пз Петко Панайотов 67 пз Catalin Itu 99 пз Джеймс Это'О 34 нп Васил Каймаканов Главные тренеры Якоб Неэструп Голы Давиде Калабрия Висенте Таборда 1:0 41' Диниш Алмейда Стефано Сенси 1:1 44' Висенте Таборда Андреас Тетте 2:1 68' Наказания Рик ван Дронгелен 45' Имран Луза 54' Этьен Камара 77' Сантино Андино 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Панатинаикос - ЦСКА С, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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