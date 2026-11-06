Панатинаикос - ЦСКА С 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Панатинаикос
2 : 1
ЦСКА С
События матча Панатинаикос - ЦСКА София
41'
⚽
Давиде Калабрия (1 - 0)
44'
⚽
Диниш Алмейда (1 - 1)
45'
Рик ван Дронгелен
46'
⇄
Макс Эбонг / Иоаннис Питтас
46'
⇄
Бруно Жордау / Исаак Соле
53'
Имран Луза
55'
⇄
Тамиму Уороу / Пастор
64'
⇄
Эндрюс Тетте / Эльмин Растодер
65'
⇄
Этьен Камара / Имран Луза
68'
⚽
Висенте Таборда (2 - 1)
70'
⇄
Мохамед Амин Брахими / Стефано Сенси
76'
⇄
Сирил Дессер / Леви Гарсия
77'
Этьен Камара
80'
⇄
Йоэль Звартс / Андрей Йорданов
81'
Сантино Андино
85'
⇄
Адриано Ягушич / Сантино Андино
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА С
София, Болгария
|1
|вр
|Иньяки Пенья
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|55
|зщ
|Рик ван Дронгелен
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|26
|пз
|Имран Луза
64'
|42
|пз
|Кингз Кангва
|20
|нп
|Висенте Таборда
|99
|нп
|Ливай Гарсия
76'
|74
|нп
|Эльмин Растодер
64'
|10
|нп
|Сантино Андино
85'
|22
|пз
|Этьен Камара
64'
|7
|нп
|Андреас Тетте
64'
|9
|нп
|Сирил Дессерс
76'
|8
|пз
|Адриано Ягушич
85'
|21
|вр
|Фёдор Лапоухов
|2
|зщ
|Пастор
55'
|14
|зщ
|Теодор Иванов
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|4
|зщ
|Диниш Алмейда
|17
|зщ
|Анхело Мартино
|19
|зщ
|Андрей Йорданов
80'
|94
|пз
|Исаак Соле
46'
|8
|пз
|Стефано Сенси
70'
|28
|нп
|Иоаннис Питтас
46'
|9
|нп
|Леандро Годой
|7
|пз
|Макс Эбон
46'
|6
|пз
|Бруну Жордау
46'
|3
|зщ
|Тамиму Уору
55'
|11
|пз
|Мохамед Браими
70'
|10
|нп
|Йоэл Звартс
80'
Запасные
|70
|вр
|Костас Коцарис
|3
|зщ
|Георгиос Катрис
|14
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|19
|зщ
|Триантафиллос Цапрас
|4
|пз
|Педро Чиривелья
|18
|пз
|Сотирис Контурис
|28
|нп
|Факундо Пельистри
|71
|Christos Geitonas
|25
|вр
|Димитар Евтимов
|32
|зщ
|Факундо Родригес
|91
|зщ
|Алекс Тунчев
|30
|пз
|Петко Панайотов
|67
|пз
|Catalin Itu
|99
|пз
|Джеймс Это'О
|34
|нп
|Васил Каймаканов
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
Голы
Давиде Калабрия
Висенте Таборда
1:0
41'
Диниш Алмейда
Стефано Сенси
1:1
44'
Висенте Таборда
Андреас Тетте
2:1
68'
Наказания
Рик ван Дронгелен
45'
Имран Луза
54'
Этьен Камара
77'
Сантино Андино
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Панатинаикос - ЦСКА С, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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