04:42 ()
Свернуть список

Панатинаикос - ЦСКА С 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Панатинаикос
Панатинаикос
2 : 1
ЦСКА С
ЦСКА С
События матча Панатинаикос - ЦСКА София
41'
Давиде Калабрия (1 - 0)
44'
Диниш Алмейда (1 - 1)
45'
Рик ван Дронгелен
46'
Макс Эбонг / Иоаннис Питтас
46'
Бруно Жордау / Исаак Соле
53'
Имран Луза
55'
Тамиму Уороу / Пастор
64'
Эндрюс Тетте / Эльмин Растодер
65'
Этьен Камара / Имран Луза
68'
Висенте Таборда (2 - 1)
70'
Мохамед Амин Брахими / Стефано Сенси
76'
Сирил Дессер / Леви Гарсия
77'
Этьен Камара
80'
Йоэль Звартс / Андрей Йорданов
81'
Сантино Андино
85'
Адриано Ягушич / Сантино Андино
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА С
София, Болгария
1ИспанияврИньяки Пенья
2ИталиязщДавиде Калабрия
6НидерландызщСтефан де Врей
55НидерландызщРик ван Дронгелен
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
26МароккопзИмран Луза
64'
42ЗамбияпзКингз Кангва
20АргентинанпВисенте Таборда
99Тринидад и ТобагонпЛивай Гарсия
76'
74Северная МакедониянпЭльмин Растодер
64'
10АргентинанпСантино Андино
85'
22ФранцияпзЭтьен Камара
64'
7ГрециянпАндреас Тетте
64'
9НигериянпСирил Дессерс
76'
8ХорватияпзАдриано Ягушич
85'
21БеларусьврФёдор Лапоухов
2Бразилиязщ Пастор
55'
14БолгариязщТеодор Иванов
5Кот-д&#039;ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
4ПортугалиязщДиниш Алмейда
17АргентиназщАнхело Мартино
19БолгариязщАндрей Йорданов
80'
94ЦАРпзИсаак Соле
46'
8ИталияпзСтефано Сенси
70'
28КипрнпИоаннис Питтас
46'
9АргентинанпЛеандро Годой
7БеларусьпзМакс Эбон
46'
6ПортугалияпзБруну Жордау
46'
3БенинзщТамиму Уору
55'
11ФранцияпзМохамед Браими
70'
10НидерландынпЙоэл Звартс
80'
Запасные
70ГрецияврКостас Коцарис
3ГрециязщГеоргиос Катрис
14СШАзщЭрик Палмер-Браун
19ГрециязщТриантафиллос Цапрас
4ИспанияпзПедро Чиривелья
18ГрецияпзСотирис Контурис
28УругвайнпФакундо Пельистри
71ГрецияChristos Geitonas
25БолгарияврДимитар Евтимов
32АргентиназщФакундо Родригес
91БолгариязщАлекс Тунчев
30БолгарияпзПетко Панайотов
67РумынияпзCatalin Itu
99КамерунпзДжеймс Это'О
34БолгариянпВасил Каймаканов
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
Голы
Давиде Калабрия
Висенте Таборда
1:0
41'
Диниш Алмейда
Стефано Сенси
1:1
44'
Висенте Таборда
Андреас Тетте
2:1
68'
Наказания
Рик ван Дронгелен
45'
Имран Луза
54'
Этьен Камара
77'
Сантино Андино
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Панатинаикос - ЦСКА С, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Твенте - Пафос 5 ноября обзор матча
    Твенте - Пафос 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Монако - Норшелланн 5 ноября обзор матча
    Монако - Норшелланн 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Лугано - Кауно Жальгирис 5 ноября обзор матча
    Лугано - Кауно Жальгирис 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Милан - Ференцварош 5 ноября обзор матча
    Милан - Ференцварош 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Реал Сосьедад - Лион 5 ноября обзор матча
    Реал Сосьедад - Лион 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close